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駕駛團體喊話「加重行人闖紅燈罰則」 陳世凱：會加強宣導

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖為行人過馬路示意圖。記者林俊良攝影／報系資料照
圖為行人過馬路示意圖。記者林俊良攝影／報系資料照

不滿交通部將修法加嚴車輛不停讓行人處罰，全國汽車駕駛人權益聯盟喊話，行人闖紅燈等亂象也該提高罰則至1.8萬元，交通部長陳世凱今表示，尊重所有用路人意見，但面對生命都應該更謙卑，駕駛人也是行人，呼籲大家共同保護行人能在斑馬線上安全通過，至於行人罰則部份，目前仍以加強宣導為主。

為擺脫行人地獄惡名，交通部今年將啟動修法，加嚴車輛不停讓行人的處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰3.6萬元，吊扣駕照部分也從3年不得考照，延長至5年不得考照，全國汽車駕駛人權益聯盟揚言，要號召民眾包圍交通部周圍好好視察斑馬線，並喊話交通部應提高行人闖紅燈罰則至1.8萬元。

交通部今早召開記者會說明修法加嚴車輛撞人懲處，對於駕駛團體不滿擬包圍交通部，陳世凱表示，尊重所有用路人意見，台灣是言論自由、民主的國家，但去掉面對生命，所有人都應該更謙卑，不論是駕駛人或行人，即便是開車的駕駛，同時也會是行人，所以大家應共同保護行人，讓行人能在斑馬線上安全通行。

針對駕駛團體批評，交通部一昧重罰駕駛，認為行人闖紅燈等亂象也應提高罰則至1.8萬元，陳世凱說，不管是駕駛或行人，都應遵守交通規則並落實交通安全概念。所有交通宣導都告訴行人怎樣安全行走，未來以會針對行人加強宣導。

駕駛人部分，陳世凱表示，這次的修法很精準，是針對車輛撞到行人「導致撞傷或死亡」部分加嚴罰則；陳世凱說，駕駛都希望可以開快一點，但在行穿線上真的不該撞到人，所有民眾都應遵守交通安全規則。

至於是否加重行人闖紅燈罰則？陳世凱表示，會加強宣導行人過馬路時不該看手機，應專注通行及注意周圍的車輛情況，目前仍會透過宣導方式，另內政部警政署也請警政進行執法。

交通部長陳世凱呼籲，大家應共同保護行人能在斑馬線上安全通過，至於行人罰則部份，目前仍以加強宣導為主。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱呼籲，大家應共同保護行人能在斑馬線上安全通過，至於行人罰則部份，目前仍以加強宣導為主。記者胡瑞玲／攝影

交通部長 行人地獄 闖紅燈

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