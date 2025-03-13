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櫃姐刷睫毛膏嚴重過敏！醫授上妝關鍵：別碰睫毛根部「用這個清潔」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
圖為上睫毛膏示意圖。圖/ingimage
圖為上睫毛膏示意圖。圖/ingimage

隨季節入春，許多民眾容易因花粉引起過敏。一名化妝品專櫃櫃姐，自知花粉會引起過敏，路過百貨旁花園，戴上護目鏡、口罩保護，但上班不到一個月，眼睛仍發癢難耐，甚至被客戶反應「妳眼睛怎那麼紅？」。就醫後才發現，原來是為呈現專業形象、打扮貌美吸引顧客上門，刷上睫毛膏導致過敏性結膜炎。

振興醫院一般眼科部主任許粹剛表示，近期門診發現，就醫病人不乏時髦打扮女性，許多個案不僅對花粉過敏，也因睫毛膏導致眼睛發癢，「雙重過敏原夾擊」，眼睛嚴重紅腫，結膜更是呈現如「龍眼肉」發炎樣貌，「眼睛癢是常見問題，病人若下意識揉眼，會引起紅腫、細菌性感染加重症狀。」

許多民眾眼睛過敏時，會自行使用坊間眼藥水，但許粹剛說，未經醫師處方的眼藥水，恐讓民眾用錯藥，延誤病情。過敏性結膜炎可透過冰敷緩解不適，若已引起細菌感染，導致眼瞼炎，就必須使用抗生素、類固醇治療，同時應保持眼部清潔，建議民眾可以1：1比率混合純水與嬰兒洗髮精，清潔睫毛根部，每天1至2次，緩解毛囊口阻塞。

許粹剛提醒，常使用化妝品的民眾，除注意彩妝成分有無過敏物質，也要留意上妝過程，刷睫毛膏時應注意不要碰到睫毛根部皮膚，並避免睫毛膏落入眼睛內，否則會引起眼瞼發炎、眼睛發癢且分泌物增多，萬一化妝品不慎落入眼中，應閉上眼睛讓異物自然流出，或用眼藥水沖洗，無法改善時立刻就醫；使用水溶液性質化妝品，則建議使用無菌生理食鹽水沖洗，時間約3至5分鐘。

除上妝時要小心，眼部卸妝也要徹底。許粹剛說，殘餘化妝品恐導致眼瞼板腺體開口阻塞，造成眼瞼發炎、針眼，或過敏性結膜炎。卸除眼妝時，建議使用不致粉刺性卸妝油，以棉片沾取後，先在眼睛及睫毛按壓停留20至30秒，待彩妝溶解後，再以畫圈方式卸妝，並重複數次直到眼妝清除乾淨為止。

除化妝品外，常年性過敏性結膜炎與塵蟎、灰塵等非季節性過敏原有關。許粹剛說，民眾需做好居家護理以遠離過敏原，才能減少發作，治療上急性期可考慮使用抗組織胺、類固醇等藥物。若有眼部不適，建議盡快諮詢眼科醫師安排詳細檢查，掌握病因及治療時效。積極配合醫囑治療，也應落實居家護理以遠離過敏原，才能降低過敏性結膜炎的發作機率。

振興醫院一般眼科部主任許粹剛表示，近期門診發現，就醫病人不乏時髦打扮女性，許多個案不僅對花粉過敏，也因睫毛膏導致眼睛發癢，「雙重過敏原夾擊」，眼睛嚴重紅腫，結膜更是呈現如「龍眼肉」發炎樣貌。本報資料照片
振興醫院一般眼科部主任許粹剛表示，近期門診發現，就醫病人不乏時髦打扮女性，許多個案不僅對花粉過敏，也因睫毛膏導致眼睛發癢，「雙重過敏原夾擊」，眼睛嚴重紅腫，結膜更是呈現如「龍眼肉」發炎樣貌。本報資料照片

化妝品 睫毛膏 過敏原

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