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啟發莫內、梵谷 英國最偉大「光之畫家」透納作品即將來台

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
英國最偉大畫家透納，透過對色彩及光線的掌握，重新定義了何謂「風景畫」，並啟發了莫內和法國印象派畫家。圖為其代表作「藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise）」。圖／聯合數位文創提供 圖片來源／TATE
英國最偉大畫家透納，透過對色彩及光線的掌握，重新定義了何謂「風景畫」，並啟發了莫內和法國印象派畫家。圖為其代表作「藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise）」。圖／聯合數位文創提供 圖片來源／TATE

擁有「光之畫家」美譽的威廉．透納（J. M. W. Turner，1775-1851），公認為英國最偉大的畫家，被英國民眾票選為新版20英鎊紙鈔上的封面人物。透納擅長通過色彩及光線，生動捕捉大自然的動態與力量，重新定義了何謂「風景畫」，並啟發了莫內和法國印象派畫家。今年適逢威廉．透納250周年誕辰，史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽「威廉．透納特展-崇高的迴響」也將於今年6月到台灣展出， 6月27日起於中正紀念堂盛大展出。

該展包含素描、油畫、水彩等高達80件的威廉．透納真跡畫作，完整體現他一生精采的創作歷程。其中最受矚目的展品之一《藍色瑞吉山，日出》在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年。

英國泰德美術館於1897年由利物浦糖商亨利・泰德（Henry Tate）爵士創立，早年以國家藝廊的方向發展，至今在英國已有四座美術館的規模，包括歷史最悠久的泰德不列顛美術館（Tate Britain） 、英國北方藝術重鎮泰德利物浦美術館（Tate Liverpool）、深耕在地文化發展的泰德聖艾夫斯美術館（Tate St Ives）、以及人氣最旺的泰德現代美術館（Tate Modern）等。威廉．透納臨終捐贈的數百件油畫及上萬件水彩及素描作品，是泰德不列顛美術館（Tate Britain）的鎮館之寶。

威廉．透納在世時就創立了基金，意在幫助貧窮的藝術家，這也成為泰德美術館成立英國最著名的藝術獎「透納獎」最重要原因。在他逝世後部分畫作遺贈國家，大部分作品保存在泰德美術館。

擁有最多透納作品收藏的泰德美術館，本次將帶來80件透納的真跡畫作，以英國風景、阿爾卑斯山、威尼斯、海上風暴、海天之間、歷史故事、崇高美學等，分為7大展區，貫穿他整個創作生涯。為了凸顯透納作品的劃時代，泰德美術館另精選近30件當代藝術家作品加入展出，打造出前所未有、最大規模也是最全面的威廉．透納特展。

2025年適逢威廉．透納250周年誕辰，英國泰德美術館發起「Turner 250」一系列的紀念活動，當中的重頭戲，也是史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽「威廉．透納特展-崇高的迴響」，將繼摩納哥、上海站之後，全球第三站即將於今年6月到台灣展出，包含素描、油畫、水彩等高達80件的威廉．透納真跡畫作，完整體現他一生精采的創作歷程，

策展人伊莉莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）提到，泰德美術館從未一次出借數量如此龐大的透納作品，讓這些畫作與近30件頂尖當代藝術作品一同展出更是一大挑戰。她表示，「2025年適逢透納誕生250周年，讓今夏在台的展出更別具意義，其中最受矚目的展品之一《藍色瑞吉山，日出》在巡展結束後，將會回到泰德美術館封存10年，我們誠摯地邀請大家，把握這個難得的機會，親眼見證威廉．透納的藝術魅力。」

●「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏展覽預售票將於4月23日透納生日當天搶先獨家在udn售票網開賣，展出內容、售票資訊等，將陸續於官方網站、FB、IG公布，敬請密切關注。

英國最偉大畫家透納，透過對色彩及光線的掌握，重新定義了何謂「風景畫」，並啟發了莫內和法國印象派畫家。圖為作品「三個海景（Three Seascapes）」。圖／聯合數位文創提供 圖片來源／TATE
英國最偉大畫家透納，透過對色彩及光線的掌握，重新定義了何謂「風景畫」，並啟發了莫內和法國印象派畫家。圖為作品「三個海景（Three Seascapes）」。圖／聯合數位文創提供 圖片來源／TATE

畫作 美術館 英國

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