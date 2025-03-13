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高齡試管故事惹議 陳菁徽：推廣多元包容觀念

中央社／ 台北13日電
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片 邱德祥
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片 邱德祥

國民黨立委陳菁徽近日發文分享41歲女性成功植入試管胚胎案例，但故事背景惹議。陳菁徽今天說，只是希望推廣多元包容觀念，與個案再度聊過，對方強調家人完全尊重生育自主權。

陳菁徽近日在臉書分享1名41歲女性已結婚16年，和先生享受兩人世界，這名女性39歲那年弟弟向家人「出櫃」，傳統大家族生育壓力落在這名女性頭上，弟弟與先生都加入勸生行列，弟弟還提到出國代孕太貴，搶著要幫忙養姊姊的小孩，這名女性在連續流產3次後，終於透過人工生殖順利懷孕。

這個故事在網路上引起熱議，有婦女團體直言台灣性平意識不夠成熟。

陳菁徽今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，接受媒體聯訪時，被問到分享高齡人工生殖故事惹議一事，她表示，昨晚與個案聊好久，不希望懷孕中的個案因留言困擾，但個案說不受影響，這就是真實的自己。

陳菁徽替想幫家人說話的個案轉述，「他們都不認識我，也不認識我的家人，事情完全不是大家所想，我所有家人對我都是無怨無悔的愛。」陳菁徽認為，是自己的文筆不夠精準，其實這是全家人感情非常親密的故事，不僅包容兒子性向，家人看到個案多次流產，強調沒有要逼個案。

至於網友提到「你的子宮不是你的子宮」，陳菁徽說，故事從頭到尾都沒有這個意思，個案和先生與家人們都有達成共識，這個家庭具有多元包容性，而且完全尊重女性的生育自主權，非常感動，相信孩子是在兒童最佳利益之下誕生，因為所有大人都已準備好迎接寶寶。

陳菁徽表示，台灣已邁向多元社會，有男同志家庭，也有女同志家庭，未來或許會有單身女生家庭，希望將多元包容的觀念推廣出去。近期人工生殖法修法未見進度，期待衛生福利部盡快完成上個會期有共識的脫鉤代理孕母版，讓台灣想生的人就生，不想生的人就不要生。

家人 生育 陳菁徽

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