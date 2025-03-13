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車撞人重罰3.6萬 駕駛團體擬包圍交通部喊話：行人闖紅燈應提高罰則

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰3.6萬元。全國汽車駕駛人權益聯盟批評，重罰不符比例原則，不排除號召民眾去交通部周圍視察斑馬線，並喊話行人闖紅燈應提高罰則至1.8萬元。聯合報系資料照
交通部今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰3.6萬元。全國汽車駕駛人權益聯盟批評，重罰不符比例原則，不排除號召民眾去交通部周圍視察斑馬線，並喊話行人闖紅燈應提高罰則至1.8萬元。聯合報系資料照

為擺脫行人地獄惡名，交通部長陳世凱表示，今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰3.6萬元。全國汽車駕駛人權益聯盟批評，重罰不符比例原則，認為政府無能才是國恥，不排除號召民眾去交通部周圍視察斑馬線，並喊話行人闖紅燈應提高罰則至1.8萬元。

根據交通部統計，去年有366名行人因交通事故死亡，等於每天都會有1人喪命，交通部長陳世凱表示，行人在斑馬線被撞是「國恥」，今年將啟動修法，加嚴車輛不停讓行人的處罰，只要導致行人重傷或死亡，一律已最高額處3.6萬元，

全國汽車駕駛人權益聯盟則不滿重罰不符比例原則，昨深夜發聲明表示，政府無能，無法有效處理交通問題，聯盟從2023年6月第一時間，就提出人車分流的政策，無奈無能的交通部，歷經3任部長，仍看不到事態的嚴重性，繼續殘害行人的安全，「一味地提高罰則有用嗎？」

全國汽車駕駛人權益聯盟表示，行車地獄，倒楣的行人，就等著被分心的駕駛撞死；倒楣的駕駛，就等著將滑手機而不注意路況的行人撞死，質疑上述這樣的事故，會因為錯誤的政策，降低事故的發生。

「政府無能才是國恥」，聯盟指出，不排除號召全體國人同胞，去交通部周圍好好視察斑馬線，並喊話提高行人闖紅燈罰則至1.8萬元。

交通部長 行人地獄 闖紅燈

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