快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

聽新聞
0:00 / 0:00

菸害防制法預告期延到下周二 業者盼有「避風港機制」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國建署長吳昭軍談「菸害防制法」草案進度。記者李青縈／攝影
國建署長吳昭軍談「菸害防制法」草案進度。記者李青縈／攝影

衛福部國民健康署上周預告「菸害防制法」修正條文草案，對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，也強化網路違法廣告行銷管制。國健署長吳昭軍指出，外界認為預告期太短，還有意見來不及反映，因此延長至18日；另，網路平台業者盼設置「避風港機制」，在特定區域內不受管理，但實務上較難實現。

國健署3月4日公布預告修正「菸害防制法」部分條文草案，預告期7天，針對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，包括強化網路違法廣告行銷管制，若業者經通知後，24小時內未移除違法資訊，違者最高罰200萬元。

吳昭軍說，預告期已經在禮拜二結束，但收到不少團體反應預告期太短，有些意見還在整理來不及期限內表達，因此延長一周，預告期到18日；目前書面意見加上公共政策網路參與平台累積300多則意見。

在沒入銷毀電子煙以及未經核准上市的加熱菸部分，吳昭軍指出，大多數人支持，但反菸團體認為不只是販售、展示等，連「持有」電子煙以及未經核准上市的加熱菸也應納管理。

另，吳昭軍表示，會加強網路平台業者管理，特別是境外業者較難控管，因此希望設有「避風港機制」，劃定一個範圍在該區域內，行為不受法律管控，但實務上運行不論是民間團體還是政府都難以接受，還會跟平台業者釐清問題，開會討論。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 網路 電子煙

延伸閱讀

大罷免危機！危險藍委頻惹爭議

羅廷瑋被指飆罵高層 因兒童篩檢延遲上路 台大回應了

菸防法修法近2年 國健署：首件加熱菸審查4月出爐

國健署證實：首件加熱菸審查結果下月出爐！

相關新聞

北市衛局抽驗蔬果15樣殘留農藥！微風超市、打狗霸火鍋上榜

北市衛生局把關民眾食的安全，今公布1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗52件生鮮蔬果的檢驗結果，其中15...

護理師揭露職場辛酸感嘆「想跳脫了」 網友安慰：至少還有1優勢

近日，一名護理師在論壇Dcard以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，內容詳細描述了她在醫院工作的種種辛酸，迅速引發廣大網友熱議。該名護理師表示，自己已有11年護理資歷，長期輪值大小夜班，但面對的卻是高壓的工作環境與不合理的薪資結構。

車撞人重罰3.6萬 駕駛團體擬包圍交通部喊話：行人闖紅燈應提高罰則

為擺脫行人地獄惡名，交通部長陳世凱表示，今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰3.6萬元。全...

雨區擴大！11縣市大雨特報下到晚上 注意短延時強降雨、雷擊

雨區擴大！中央氣象署上午9時55分針對全台11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

飛安新規上路！她問「手機沒電」怎麼打發時間 內行人：刪這個

近期航空事故頻頻發生，促使國際重新關心飛安問題。台灣不少航空公司自今年3月起，禁止在飛機上使用行動電源，一名女網友在Dcard發起討論，如果碰上手機沒電又是長途飛機該怎麼消磨時間，就有網友提議「絕對是刪照片，包準妳刪到意猶未盡」。

菸害防制法預告期延到下周二 業者盼有「避風港機制」

衛福部國民健康署上周預告「菸害防制法」修正條文草案，對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，也強化網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。