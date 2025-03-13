菸害防制法預告期延到下周二 業者盼有「避風港機制」

衛福部國民健康署上周預告「菸害防制法」修正條文草案，對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，也強化網路違法廣告行銷管制。國健署長吳昭軍指出，外界認為預告期太短，還有意見來不及反映，因此延長至18日；另，網路平台業者盼設置「避風港機制」，在特定區域內不受管理，但實務上較難實現。

國健署3月4日公布預告修正「菸害防制法」部分條文草案，預告期7天，針對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，包括強化網路違法廣告行銷管制，若業者經通知後，24小時內未移除違法資訊，違者最高罰200萬元。

吳昭軍說，預告期已經在禮拜二結束，但收到不少團體反應預告期太短，有些意見還在整理來不及期限內表達，因此延長一周，預告期到18日；目前書面意見加上公共政策網路參與平台累積300多則意見。

在沒入銷毀電子煙以及未經核准上市的加熱菸部分，吳昭軍指出，大多數人支持，但反菸團體認為不只是販售、展示等，連「持有」電子煙以及未經核准上市的加熱菸也應納管理。

另，吳昭軍表示，會加強網路平台業者管理，特別是境外業者較難控管，因此希望設有「避風港機制」，劃定一個範圍在該區域內，行為不受法律管控，但實務上運行不論是民間團體還是政府都難以接受，還會跟平台業者釐清問題，開會討論。

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