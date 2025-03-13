雷雨今起炸4天冷氣團報到 氣象署：下周一晚間到周二晨最冷探10度

變天了，中央氣象署預報員葉致均上午指出，今起受鋒面影響，天氣相當不穩定，周日前各地容易下雨，需留意局部大雨，易有瞬間大雨、雷擊、強陣風。周日之後，隨鋒面通過，強冷空氣南下，水氣逐漸減少，但也轉冷。受強烈大陸冷氣團影響，最冷時段落在下周一晚間到下周二清晨，中部北以北及宜蘭約10-12度，清晨受輻射冷卻效應影響，溫度可能更低。

葉致均指出，目前台灣北方海面有鋒面正在形成，並逐漸通過台灣，現在台灣海峽這一側有強對流雲系正在發展，並往台灣陸地方面移動，中部以北有明顯強降雨，今天西半部都可能會有這種強降雨情形，稍早氣象署已針對11縣市發布大雨特報，也針對不少縣市發大雷雨訊息。

明天鋒面系統仍在台灣附近徘徊，葉致均指出，天氣不穩定，但明後天鋒面系統會稍微北抬一點，各地仍有雨，但以北部及東半部為主，較今天減緩。

葉致均說，鋒面系統周六起逐漸通過台灣，周六晚間有明顯雲系出現，天氣又變不穩定，雨勢再轉明顯。等鋒面通過之後北方冷高壓南下，周日前各地容易下雨，下周一起天氣轉穩，各地以多雲到晴為主。但到周日前這段期間對流發展旺盛，易有瞬間大雨、雷擊、強陣風，要留意氣象署大雨特報及大雷雨即時訊息。

葉致均表示，冷空氣周六、周日南下後一直影響到下周三，強度達大陸強烈冷氣團等級。溫度方面，以北部為例，昨天高溫達29、30度，今天因為下雨，高溫降到24、25度。周六晚上受強烈大陸冷氣團影響，溫度下降，到周日北台灣高溫16-18度，其他地區高溫22-25度。

葉致均表示，下周一氣溫明顯偏低，最冷時段落在下周一晚間到下周二清晨，中部北以北及宜蘭低溫約10-12度，其他地區13-15度，因下周一起轉乾冷，清晨受輻射冷卻效應影響，溫度可能更低。

此外，今天金、馬，以及明後兩天台中以北要留意低雲或霧。周日晚間到下周一北海岸、東半部沿海有長浪。