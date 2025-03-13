護理師揭露職場辛酸感嘆「想跳脫了」 網友安慰：至少還有1優勢

近日，一名擁有11年資歷的護理師在論壇Dcard上以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，詳述自己在醫院工作的種種辛酸，引起廣大網友的關注與討論。她在文章中坦言，長期面對高壓的工作環境、不合理的薪資結構以及人力短缺等問題，讓她身心俱疲，甚至萌生離職的念頭。

根據該名護理師的描述，目前醫院的護病比已經高到驚人，白班1：10，小夜1：13～14，大夜甚至達到1：20。她認為這樣的配置對護理師來說壓力極大，也影響了病患的照護品質。在薪資方面，她表示自己的月薪結構包括薪俸28,760元、專業加給約1萬多元，以及夜班費（包班大夜每日1,080元、小夜840元；若未包大夜班則每日840元、小夜600元）。此外，醫勤獎金也設有上限（目前為28,260元）、休假補助最多1.6萬，超出部分無法領取。她強調，專業加給不應該被計入底薪，而是應該額外給予，認為現行薪資結構並不符合護理師的勞動付出。

除了薪資問題，她還揭露了職場中的諸多挑戰，包括人際關係緊張、學姐守舊、學妹不知變通，以及醫護間責任推卸等現象。此外，她還需處理許多非專業範疇的雜事，例如修水電、處理病患家屬糾紛等。她坦言，在這樣的環境下，心理壓力極大，睡眠品質也受到嚴重影響。

更令她感到無奈的是，隨著人力流失，月休天數已從過去的10～15天減少到10天以下，甚至連積休和特休都難以享受，還經常被迫賣假。她感嘆：「醫院真的不是人待的，真的很想跳脫醫院了。」

這篇貼文一經曝光，引發大量網友留言討論。有網友不捨表示：「辛苦了，記得喝水、上廁所、吃飯」、「護理師這種跟生命有關的專業性職業也太慘，難怪一堆人離職」。也有人提出建議：「補習學英文，轉去美國、澳洲當護理師。」然而，也有部分網友認為她的薪資已經相對不錯：「至少妳這薪水還行，可憐的是那些一樣辛苦，但領不到妳的一半的護理師」、「這樣有十萬欸」、「薪水好高」、「是炫耀嗎？」