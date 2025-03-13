只找台醫聯開會 衛福部長邱泰源回應護師工會不滿

衛福部昨日與台灣醫療工會聯合會開會達成包含護理師人力跨科支援指引等共識，但引發護師工會不滿。衛福部長邱泰源表示，衛福部會尊重護理專業，不可能讓護理人員承受跨科支援不必要壓力。

醫院中不時會有護理人員跨科支援調度，昨日衛福部與台醫聯開會，將推出指引，避免跨科調度未經護理人員同意。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，為維護護理人員職業安全和勞動權益「拒絕跨科調動」，也批評衛福部沒有找護師工會開會討論。

邱泰源說，感謝昨天台醫聯提出從基層角度的策略，衛福部會研議可行性，昨日開會是衛福部與台醫聯定期討論。另，媒體詢問「基層護理人員完全不想跨科支援」，邱泰源回應，「當時沒有時間看指引」，但衛福部會尊重護理專業，不讓他們承受不必要壓力，也會請各醫療院所院長盡量配合。

另外，台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料，有立委找衛福部官員、台大副院長「至辦公室罵」；後續爆出是立委羅廷瑋，曾找衛福部國健署、健保署及台大醫院代表，因兒童發展篩檢延遲上路舉行協調會。

邱泰源說，如同台大醫院說法，尊重施景中的言論權益，但是行政部門跟立委每天都有互動，自己也曾擔任立委，開過不少次協調會，希望大家在和諧理智的方式討論，才能有效解決問題。