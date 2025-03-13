衛福部「跨科支援」有共識是假？ 護師工會：變相壓榨

台灣醫療工會聯合會昨與衛福部開會，達成共識包含兩指引、一措施，分別為推動護理師人力跨科支援指引、颱風天醫療人員出勤指引，以及政策引導薪資直接給予護理人員；台灣護師醫療產業工會則表示，強烈反對醫院用任何形式的跨科調動或支援，「何種指引或進行何種訓練，都不能改變跨科調動對護理師及患者的不友善和不安全性」 ，強調護理人員跨科支援指引是變相壓榨，無助改善護理人力不足，無視護理專業與病人安全。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇昨說，不定期跨科調動、調到完全不同的科別，如兒科護理師調去急診等，增加工作壓力的同時也加劇離職意願；副理事長郭蕢瑩表示，2年多前就和衛福部照護司討論，但直到今日部長裁示才有明確決議，未來希望跨科調度前要先經過護理人員同意。

另外，醫事人員出勤並非依行政院人事行政總處規定，颱風天仍要出勤。趙麟宇說，工會提出颱風天出勤指引給醫事司參考，當面臨天災危害時也可以獲得保障，預計3個月後再討論。

衛福部定期針對醫療勞動議題與醫療工會討論。針對此次協商，護師工會聲明指出，「強烈譴責衛福部侵害護理權益」，直言所謂定期會議是假，因為定期開會是有3個工會台灣護師醫療產業工會、台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會，一起開立。

護師工會指出，且在113年6月19日開完會，衛福部針對後續定期會議113年10月開立前，就藉口表明立法院開會，無法開會，就拒絕開會，此次開立定期會議，卻故意不找台灣護師醫療產業工會開會(因拒絕跨科調動指引)，直接找要求訂定跨科調動指引的台灣醫療工會聯合會開啟會議，就是要讓民眾誤以為是護理人員，自行要求跨科支援，是工會支持衛福部提出的病床調配方案。

護師工會直言，台灣護理人員長期承受過勞與人力短缺的雙重壓力，衛福部不但未積極改善，無視現場人力短缺的根本問題，反而變相加重負擔，僅以表面政策敷衍了事，這無異於對護理人員的壓迫與剝削、令人痛心。

護師工會呼籲，衛福部應立即停止推動護理人員跨科支援指引，不應在未經勞動部及具全國代表性之護師工會參與下即強行裁示。呼籲重啟會議檢討政策方向，真正保障護理人員的權益與病人安全。「本會也將持續捍衛護理人員的權益，並不排除進一步行動，以確保護理人員的勞動權益不受侵害。」

針對跨科支援及颱風天出勤指引等議題，護師工會發表3點聲明如下：

1. 護理人員跨科支援指引是變相壓榨，無助改善護理人力不足，無視護理專業與病人安全：

衛福部擬推行護理人員跨科支援指引，然而，各專科護理工作皆需高度專業訓練，強行要求護理人員跨科支援，會成為醫院命令藉口，將嚴重影響醫療品質與病人安全。此舉無異於用行政命令，掩蓋醫療體系人力不足的事實，並且沒有要處理護理人力不足問題，並將責任全數轉嫁給基層護理人員，再次加速護理人員流失，造成護理人力缺更加嚴重。

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2. 颱風天出勤指引未確保護理人員安全，形同剝削：

颱風期間，護理人員的通勤安全與勞動條件長期未被正視，如今衛福部僅提出「出勤指引」，卻未落實「應出不應出」的合理界線，亦未確保雇主提供合理的住宿或交通安排，使護理人員被迫在極端氣候下冒險通勤，嚴重忽視護理人員基本權益，生命權保障。

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3. 健保護理費調漲未明確保障基層護理人員受惠：

衛福部聲稱將提高護理費用，然而過去類似政策的執行結果顯示，資源往往流向醫院管理層，而非實際發放給護理人員。我們要求政府必須建立嚴格機制，確保這筆經費能夠真正回饋給第一線護理人員，而非成為醫院盈餘的一部分。