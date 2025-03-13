肺炎鏈球菌重症5年新高 台大醫：完整接種疫苗者僅18%

衛福部疾管署3月10日起擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，開放5大類高風險族群納入接種。肺炎鏈球菌2024年重症病例為5年新高，高危險對象暴露流感，更容易引發續發性細菌性肺炎，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，侵襲性肺炎鏈球菌感染以冬季至春季為高峰期，但目前65歲以上公費民眾，完整接種者僅17.9％，有大幅進步空間，呼籲民眾盡快施打。

根據疾管署監測資料，2024年共累計315例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，為5年新高，本流感季（去年10月1日至今年2月24日），已累計999例重症案例，死亡病例達204例。肺炎鏈球菌潛伏在人類鼻腔內，呈現無症狀帶菌狀態，一旦民眾感染流感、感冒，導致免疫力降低，將快速複製，侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等重症。

黃立民表示，流感病毒感染後，引起的續發性細菌性肺炎是重症致死主因，肺炎鏈球菌是流行性感冒併發細菌性肺炎主要病原菌，慢性病患肺炎鏈球菌感染症風險劇增，「近年肺炎鏈球菌抗藥性菌株有逐漸增加趨勢，臨床治療難度愈來愈高。」

疾管署去年底公費提供65歲以上長者接種結合型（PCV13）及多醣體（PPV23）兩種肺炎鏈球菌疫苗，全年都可施打，三月起擴大公費肺炎鏈球菌疫苗施打對象至19至64歲高風險族群：脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏以及一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

「接種肺炎鏈球菌疫苗有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率。」黃立民說，目前65歲以上公費資格民眾，完成2劑疫苗接種者僅17.9%，比率仍低，政府開放高風險族群，呼籲符合資格民眾盡快接種，建議先接種一劑結合型疫苗，再接種一劑多醣體疫苗，有助於提供較長期保護力，並讓保護範圍更廣泛。