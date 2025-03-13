快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

聽新聞
0:00 / 0:00

肺炎鏈球菌重症5年新高 台大醫：完整接種疫苗者僅18%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，侵襲性肺炎鏈球菌感染以冬季至春季為高峰期，但目前65歲以上公費民眾，完整接種者僅17.9％，有大幅進步空間，呼籲民眾盡快施打。本報資料照片
台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，侵襲性肺炎鏈球菌感染以冬季至春季為高峰期，但目前65歲以上公費民眾，完整接種者僅17.9％，有大幅進步空間，呼籲民眾盡快施打。本報資料照片

衛福部疾管署3月10日起擴大公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象，開放5大類高風險族群納入接種。肺炎鏈球菌2024年重症病例為5年新高，高危險對象暴露流感，更容易引發續發性細菌性肺炎，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，侵襲性肺炎鏈球菌感染以冬季至春季為高峰期，但目前65歲以上公費民眾，完整接種者僅17.9％，有大幅進步空間，呼籲民眾盡快施打。

根據疾管署監測資料，2024年共累計315例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，為5年新高，本流感季（去年10月1日至今年2月24日），已累計999例重症案例，死亡病例達204例。肺炎鏈球菌潛伏在人類鼻腔內，呈現無症狀帶菌狀態，一旦民眾感染流感、感冒，導致免疫力降低，將快速複製，侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等重症。

黃立民表示，流感病毒感染後，引起的續發性細菌性肺炎是重症致死主因，肺炎鏈球菌是流行性感冒併發細菌性肺炎主要病原菌，慢性病患肺炎鏈球菌感染症風險劇增，「近年肺炎鏈球菌抗藥性菌株有逐漸增加趨勢，臨床治療難度愈來愈高。」

疾管署去年底公費提供65歲以上長者接種結合型（PCV13）及多醣體（PPV23）兩種肺炎鏈球菌疫苗，全年都可施打，三月起擴大公費肺炎鏈球菌疫苗施打對象至19至64歲高風險族群：脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏以及一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

「接種肺炎鏈球菌疫苗有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率。」黃立民說，目前65歲以上公費資格民眾，完成2劑疫苗接種者僅17.9%，比率仍低，政府開放高風險族群，呼籲符合資格民眾盡快接種，建議先接種一劑結合型疫苗，再接種一劑多醣體疫苗，有助於提供較長期保護力，並讓保護範圍更廣泛。

流感病毒 疫苗 肺炎

延伸閱讀

新冠變強？ 4旬女打過疫苗又無慢性病 染新冠竟住進ICU

40多歲女未打JN.1疫苗 染COVID-19併發肺炎心肌炎

公費肺炎鏈球菌疫苗擴大施打 19至64歲高風險族群可至北市288院所接種

流感防疫勿鬆懈 黃立民：下波疫情恐和COVID-19一起來

相關新聞

北市衛局抽驗蔬果15樣殘留農藥！微風超市、打狗霸火鍋上榜

北市衛生局把關民眾食的安全，今公布1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗52件生鮮蔬果的檢驗結果，其中15...

護理師揭露職場辛酸感嘆「想跳脫了」 網友安慰：至少還有1優勢

近日，一名護理師在論壇Dcard以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，內容詳細描述了她在醫院工作的種種辛酸，迅速引發廣大網友熱議。該名護理師表示，自己已有11年護理資歷，長期輪值大小夜班，但面對的卻是高壓的工作環境與不合理的薪資結構。

車撞人重罰3.6萬 駕駛團體擬包圍交通部喊話：行人闖紅燈應提高罰則

為擺脫行人地獄惡名，交通部長陳世凱表示，今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰3.6萬元。全...

雨區擴大！11縣市大雨特報下到晚上 注意短延時強降雨、雷擊

雨區擴大！中央氣象署上午9時55分針對全台11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

飛安新規上路！她問「手機沒電」怎麼打發時間 內行人：刪這個

近期航空事故頻頻發生，促使國際重新關心飛安問題。台灣不少航空公司自今年3月起，禁止在飛機上使用行動電源，一名女網友在Dcard發起討論，如果碰上手機沒電又是長途飛機該怎麼消磨時間，就有網友提議「絕對是刪照片，包準妳刪到意猶未盡」。

菸害防制法預告期延到下周二 業者盼有「避風港機制」

衛福部國民健康署上周預告「菸害防制法」修正條文草案，對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，也強化網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。