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護理薪資統計惹議衛福部長致歉 坦言自己看到也驚訝
護理人員不足，導致病床關床，更讓急診壅塞；其中護理費薪資長期低落，也讓人才持續流出。衛福部公布護理人員薪資調查結果，更讓不少基層護理人員不滿，公布數據遠高於實際薪資；衛福部長邱泰源今致歉，若是數據解讀讓護理人員誤解很抱歉。
立委陳菁徽今日在立法院質詢時，公開衛福部依照醫學中心、區域醫院、地區醫院的薪資平均數、中位數等資料，並詢問衛福部統計方法是否需要改建。她指出，統計按成年資區分，但例如年資1年是指在該醫院任職一年，還是擔任護理師一年？如果調查屬實，年資一年的薪資可能是因為在其他醫院已經執業已久才達到薪資水平。
邱泰源表示，當時是邀請全國醫院將收入回報，正向思考是希望讓護理人員求職時可以參考，例如當馬偕醫院福利較好時，醫護人員可以選擇去馬偕醫院而非台大醫院，達到「見賢思齊」的效果。若是數據呈現讓大家誤解十分抱歉。陳菁徽說，公布的薪資跟實際相比較低，用「見賢思齊」怪怪的。
立委廖偉翔也詢問，衛福部公布護理人員的平均薪資是7萬元，但是主計處卻是5.9萬元、勞動部是4.98萬元，人力銀行一年以下的護理師更是僅有4.6萬，為何衛福部的統計跟其他單位落差大？他質疑，「資深護理師收入都僅有約5至6萬元，難道部長看到數據時不會覺得跟想像差異大嗎？」。
邱泰源坦言，自己看到400多家醫院回報的數據時也覺得很「驚訝（surprise) 」。自己以前總感覺護理人員薪資偏低，好奇了解數據後，發現裡面包含固定收入跟非固定收入都含在裡面，並再次對統計致歉，會全力改善護理人員待遇。
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