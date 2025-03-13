快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

聽新聞
0:00 / 0:00

護理薪資統計惹議衛福部長致歉 坦言自己看到也驚訝

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為醫院急診室現場。記者陳正興攝影／聯合報系資料照
圖為醫院急診室現場。記者陳正興攝影／聯合報系資料照

護理人員不足，導致病床關床，更讓急診壅塞；其中護理費薪資長期低落，也讓人才持續流出。衛福部公布護理人員薪資調查結果，更讓不少基層護理人員不滿，公布數據遠高於實際薪資；衛福部長邱泰源今致歉，若是數據解讀讓護理人員誤解很抱歉。

立委陳菁徽今日在立法院質詢時，公開衛福部依照醫學中心、區域醫院、地區醫院的薪資平均數、中位數等資料，並詢問衛福部統計方法是否需要改建。她指出，統計按成年資區分，但例如年資1年是指在該醫院任職一年，還是擔任護理師一年？如果調查屬實，年資一年的薪資可能是因為在其他醫院已經執業已久才達到薪資水平。

邱泰源表示，當時是邀請全國醫院將收入回報，正向思考是希望讓護理人員求職時可以參考，例如當馬偕醫院福利較好時，醫護人員可以選擇去馬偕醫院而非台大醫院，達到「見賢思齊」的效果。若是數據呈現讓大家誤解十分抱歉。陳菁徽說，公布的薪資跟實際相比較低，用「見賢思齊」怪怪的。

立委廖偉翔也詢問，衛福部公布護理人員的平均薪資是7萬元，但是主計處卻是5.9萬元、勞動部是4.98萬元，人力銀行一年以下的護理師更是僅有4.6萬，為何衛福部的統計跟其他單位落差大？他質疑，「資深護理師收入都僅有約5至6萬元，難道部長看到數據時不會覺得跟想像差異大嗎？」。

邱泰源坦言，自己看到400多家醫院回報的數據時也覺得很「驚訝（surprise) 」。自己以前總感覺護理人員薪資偏低，好奇了解數據後，發現裡面包含固定收入跟非固定收入都含在裡面，並再次對統計致歉，會全力改善護理人員待遇。

衛福部統計護理人員薪資。圖／立委陳菁徽辦公室提供
衛福部統計護理人員薪資。圖／立委陳菁徽辦公室提供

薪資 衛福部

延伸閱讀

馬偕醫院千萬個資被駭 邱泰源：研擬組「強力防火牆」

代理孕母將訂專法？ 邱泰源：已委託專家學者研究

護理師跨科支援釀罷工 邱泰源：相信醫院院長都很有智慧

男護理師留院服役？ 陳菁徽盼政府更要協助中長期規畫

相關新聞

北市衛局抽驗蔬果15樣殘留農藥！微風超市、打狗霸火鍋上榜

北市衛生局把關民眾食的安全，今公布1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗52件生鮮蔬果的檢驗結果，其中15...

護理師揭露職場辛酸感嘆「想跳脫了」 網友安慰：至少還有1優勢

近日，一名護理師在論壇Dcard以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，內容詳細描述了她在醫院工作的種種辛酸，迅速引發廣大網友熱議。該名護理師表示，自己已有11年護理資歷，長期輪值大小夜班，但面對的卻是高壓的工作環境與不合理的薪資結構。

車撞人重罰3.6萬 駕駛團體擬包圍交通部喊話：行人闖紅燈應提高罰則

為擺脫行人地獄惡名，交通部長陳世凱表示，今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人的處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰3.6萬元。全...

雨區擴大！11縣市大雨特報下到晚上 注意短延時強降雨、雷擊

雨區擴大！中央氣象署上午9時55分針對全台11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

飛安新規上路！她問「手機沒電」怎麼打發時間 內行人：刪這個

近期航空事故頻頻發生，促使國際重新關心飛安問題。台灣不少航空公司自今年3月起，禁止在飛機上使用行動電源，一名女網友在Dcard發起討論，如果碰上手機沒電又是長途飛機該怎麼消磨時間，就有網友提議「絕對是刪照片，包準妳刪到意猶未盡」。

菸害防制法預告期延到下周二 業者盼有「避風港機制」

衛福部國民健康署上周預告「菸害防制法」修正條文草案，對電子煙以及未經核准上市的加熱菸，新增沒入銷毀物品的規定，也強化網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。