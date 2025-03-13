春天出遊搭什麼？八項交通工具人氣揭曉 高鐵、火車超夯原因曝

春天，是旅行的季節，有人說，選對交通工具，旅程就成功了一半！想像一下，搭著火車緩緩穿梭花海，或是在機車上迎著微風，感受春天專屬的溫柔。不論是公路、鐵道還是空中航線，每一種交通工具都有屬於自己的春季魅力。有人偏愛高鐵的迅速直達，也有人享受慢活單車帶來的自在步調。接下來，就帶你看看八大高聲量春季旅遊交通工具，哪一款最能滿足你對春天的期待？

火車聲量第一！出遊節奏適中 輕鬆欣賞沿途美景

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查「春季旅遊交通工具」近一年（分析時間：2024/01/01～2025/02/13）的網路聲量，其中聲量最高前三名分別是火車、客運以及高鐵。

不少人喜歡搭火車出遊，因為火車行程舒適且節奏適中，能讓旅客輕鬆欣賞沿途風景。春天百花盛開，車窗外綠意盎然、花海綿延，坐在車廂裡就像參加一場移動的風景展覽。相比開車，搭火車省去塞車與駕駛疲勞的困擾，也更環保節能，符合現代人追求永續旅遊的理念。火車聲量高點出現在2024年2月1日，YouTuber Denman影片介紹東京之旅，其中提到搭乘大樹蒸汽火車，引起網友討論，「坐蒸汽火車欣賞美景實在好有幸福感，令人忘憂」、「日本確實是旅遊的好去處」。

客運路線覆蓋廣泛、票價便宜 出遊免煩惱停車問題

聲量第二高的是客運，許多人選擇搭乘客運出遊，主要因為便利又經濟實惠。客運路線覆蓋廣泛，不論是前往熱門景點或偏遠地區，都有直達班次，免去自行開車的疲憊與停車困擾。此外，春天高速公路景色宜人，坐在車上欣賞沿途風光，是一種輕鬆的旅行方式。其中聲量高點出現在2024年3月22日，文化部臉書發文介紹台灣國際光影藝術節，其中一位藝術家李承亮以〈漫遊巴士〉為題創作，以各種搭著巴士旅行的經驗，與科幻電影的幻想旅程揉合，成為一台奇異的漫遊巴士，如同《2001 太空漫遊》電影中，主角緩慢地走過光潔科技感的過道，通過似夢的炫目虹光，前往人類終極的旅程，有網友表示，「感覺很酷！好像很值得逛」。

高鐵班次多彈性高 阿嬤台北嘉義一日來回賞櫻

至於聲量第三的則是高鐵，它的移動速度快、班次多、時間彈性高，非常適合安排一日遊或短期旅行。其中聲量高點出現在2024年4月10日，臉書「漫步在雲端的阿里山」分享，1位80幾歲的阿嬤為了看賞櫻蒸汽主題列車，一個人清晨從台北搭高鐵南下嘉義，再轉乘公車到阿里山，拿著手機，跟著大家全程拍攝蒸汽火車，當天再趕回台北，引起不少網友留言，「風景太美了」、「阿里山真的很美」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2025年02月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『春季旅遊交通工具』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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