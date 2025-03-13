北市衛局抽驗蔬果15樣殘留農藥！微風超市、打狗霸火鍋上榜
北市衛生局把關民眾食的安全，今公布1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗52件生鮮蔬果的檢驗結果，其中15件產品不符殘留農藥的規定，微風超市南京店、海霸王集團的打狗霸火鍋都上榜。
衛生局指出，抽驗不符規定產品包含4件草莓、茼蒿與包心芥菜各3件、2件青蔥、韭菜花與菠菜各1件，分別檢出1至4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定；1件有機蘋果檢出1項殘留農藥，但產品名標示「有機」。不符規定產品中，除蘋果外，均屬高風險農產品。
15件不符規定產品的抽驗地點及品名分別為，微風超市南京店「日本福岡草莓」、農果水果廣場「日本大濱戀熊本草莓」、菓林蔬果店「大雪山草莓」、梅林水果行「日本熊本草莓」、棉花田生機園地信義門市「有機愛妃Envy 蘋果」。
美廉社大安樂業店「茼蒿」、中坡市場菜攤「茼蒿」、第一果菜批發市場「青蔥」與「茼蒿」、皇城老媽「菠菜」與「韭菜花」、海霸王集團打狗霸德立莊店「青蔥」。「包心芥菜」分別在丞農菓菜行、亞洲水果大賣場、中坡市場菜攤。
衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請新北市、嘉義縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、台中市、屏東縣等所轄衛生局處辦。另已通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天。
衛生局說，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。
至於有機農產品經營業者違規使用化學農藥，違反「有機農業促進法」第15條第2項規定，依同法第31條第1項第1款，可裁處該農產品經營業者6萬元以上60萬元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局指出，高風險農產品是食藥署透過歷年後市場監測成果及農業部於三部會署提報的源頭抽驗成果，篩選（潛勢）高風險違規農產品品項，並納入隔年度例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數，將不合格農產品移除產銷鏈，以達風險管控目的。
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