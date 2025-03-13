北市衛局抽驗蔬果15樣殘留農藥！微風超市、打狗霸火鍋上榜

北市衛生局把關民眾食的安全，今公布1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗52件生鮮蔬果的檢驗結果，其中15件產品不符殘留農藥的規定，微風超市南京店、海霸王集團的打狗霸火鍋都上榜。

衛生局指出，抽驗不符規定產品包含4件草莓、茼蒿與包心芥菜各3件、2件青蔥、韭菜花與菠菜各1件，分別檢出1至4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定；1件有機蘋果檢出1項殘留農藥，但產品名標示「有機」。不符規定產品中，除蘋果外，均屬高風險農產品。

15件不符規定產品的抽驗地點及品名分別為，微風超市南京店「日本福岡草莓」、農果水果廣場「日本大濱戀熊本草莓」、菓林蔬果店「大雪山草莓」、梅林水果行「日本熊本草莓」、棉花田生機園地信義門市「有機愛妃Envy 蘋果」。

美廉社大安樂業店「茼蒿」、中坡市場菜攤「茼蒿」、第一果菜批發市場「青蔥」與「茼蒿」、皇城老媽「菠菜」與「韭菜花」、海霸王集團打狗霸德立莊店「青蔥」。「包心芥菜」分別在丞農菓菜行、亞洲水果大賣場、中坡市場菜攤。

衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請新北市、嘉義縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、台中市、屏東縣等所轄衛生局處辦。另已通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天。

衛生局說，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。

至於有機農產品經營業者違規使用化學農藥，違反「有機農業促進法」第15條第2項規定，依同法第31條第1項第1款，可裁處該農產品經營業者6萬元以上60萬元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。