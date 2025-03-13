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飛安新規上路！她問「手機沒電」怎麼打發時間 內行人：刪這個

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard討論沒有手機在飛機上可以做什麼打發時間。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard討論沒有手機在飛機上可以做什麼打發時間。 示意圖／ingimage

近期航空事故頻頻發生，促使國際重新關心飛安問題。台灣不少航空公司自今年3月起，禁止在飛機上使用行動電源，一名女網友在Dcard發起討論，如果碰上手機沒電又是長途飛機該怎麼消磨時間，就有網友提議「絕對是刪照片，包準妳刪到意猶未盡」。

原PO補充其他國家也有許多航空公司規定不能使用行動電源，假設坐的是中長程飛機超過8小時以上，機上又剛好沒有充電插座的話，就需要考慮節省電量。她提供三種做法給網友參考：

一、帶旅遊雜誌上飛機看

二、帶平版電腦上去使用，減少使用手機的電力

三、能睡就睡補充體力

網友分享「都是看飛機飛到哪的那個動畫」、「一趟連一部電影都看不完，實在太累，看到睡著」、「超佩服可以在關燈繼續開小燈看螢幕的，每次都覺得眼睛負擔超大，很暈就默默繼續睡了」、「我都起飛前就開睡」、「十幾個小時，我拿來狂刷考古題，隔天考證照 一次過」。

還有人吐槽「十幾年前大家根本就沒智慧型手機可以玩啊，還不是可以度過很多時間」、「規定一出來一堆人突然變得好像經常在飛機上滑手機」、「在飛機上都在看電影誰會滑手機啊又沒網路有什麼好滑的」，也有人補充「肯定要偷飛機上的電啊，沒搭過沒有充電口的」、「長途基本上都會有充電」。

搭飛機

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