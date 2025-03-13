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阿里山花季登場 山腳下百年樹木園也有這26種花

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
珊瑚塔開花。圖／嘉義研究中心提供
珊瑚塔開花。圖／嘉義研究中心提供

春神來了！嘉縣阿里山國家森林遊樂區花季登場，山腳下嘉市百年樹木園也有26種樹木開花，林試所嘉義研究中心為增加園區樹木植物多樣，除日治時期栽植的熱帶樹木，從2001年起續植栽多種觀賞用的多年生灌木，春天陸續開花，讓民眾休閒運動，認識樹木賞花，賞心悅目。

台灣最古老3大植物園之一的樹木園，20多年前林試所嘉義研究中心陸續栽植多種多年生的灌木，春天到，煙火樹、珊瑚塔最早開花，為花季暖場，讓樹木園不只森林浴還有美麗的花朵觀賞。

嘉義研究中心說，3月開花樹木：波羅蜜、火焰木、寶冠木、嘉寶果、馬尼拉欖仁樹、煙火樹、杜鵑花、珊瑚塔、蘋果薊、大艷紅赫蕉、紅鳥蕉、彩虹鳥蕉、鳥尾花、西印度櫻桃、蒲桃、桃花、六月雪、芒果樹、酪梨、杜鵑花、孔雀豆、荔枝、墨水樹、黃花風鈴木、大風子、蠟燭木等26種。

煙火樹呈現類似夜空煙火的美感，春節開花，開滿樹燦爛，有如煙火炸開圓球形花序；珊瑚塔粉紅色花，花形特別，萬綠叢中一點紅吸睛，花形像塔，花序造型特殊。

嘉義研究中心前年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中1棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域，嘉義研究中心開放團體預約導覽解說。

墨水樹開花。圖／嘉義研究中心提供
墨水樹開花。圖／嘉義研究中心提供
煙火樹開花。圖／嘉義研究中心提供
煙火樹開花。圖／嘉義研究中心提供
寶冠木開花。圖／嘉義研究中心提供
寶冠木開花。圖／嘉義研究中心提供
彩虹鳥蕉開花。圖／嘉義研究中心提供
彩虹鳥蕉開花。圖／嘉義研究中心提供
嘉寶果開花。圖／嘉義研究中心提供
嘉寶果開花。圖／嘉義研究中心提供

嘉義 杜鵑花 櫻花季 珊瑚 阿里山

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