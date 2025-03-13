阿里山花季登場 山腳下百年樹木園也有這26種花

近日，一名網友在知名論壇Dcard上發文，以「誤會了漢堡20年」為題，分享了自己對漢堡的全新認知，引發熱烈討論。該網友表示，過去因受到母親灌輸「速食店不健康」的觀念影響，長期將漢堡視為垃圾食物，但最近看到一則新聞後，徹底改變了他的看法。

2025-03-13 09:31