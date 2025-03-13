今天世界腎臟日 台灣腎病高達263萬人...腹膜透析助返職場

今天3月13日是「世界腎臟日」，台灣腎臟病人數已達263萬人，每9人就1人有慢性腎臟病，面對末期腎衰竭，透析治療是延續生命關鍵，血液透析須頻繁往返醫療院所，患者生活受影響，台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心說，近年來「腹膜透析」兼具療效與生活彈性，逐漸成為腎友的新選擇。

陳一心表示，像50歲業務孫姓男子就是透過腹膜透析以兼顧工作與生活，孫男跑業務每天奔波在客戶間，定期追蹤檢查時發現腎功能嚴重惡化，必須透析治療。

他當時聽到要洗腎，腦中一片空白，想到每周要花3天到醫院洗腎，怎麼工作？他坦言得知要洗腎時，內心掙扎近半年，那段時間，身體無法排出毒素，機能逐漸衰退，甚至出現食慾不振、噁心等症狀。他撐到最後終於面對要洗腎的事實。

在陳一心主任建議下，孫男選擇腹膜透析治療，利用人體的腹膜過濾廢物，腎友只需每日定時更換透析液，無需頻繁到院治療。

孫男分享，他每天早晨和睡前各執行一次換液，完全不會影響日常生活，他說一開始聽到要自己操作還是有點擔心，但護理師教得很仔細，操作流程也不複雜，只要注意清潔和基本步驟就能完成，他說透析初期，醫護團隊還持續指導，一個月內反覆練習，第二周就能獨立操作，現在更是駕輕就熟。

陳一心表示，腹膜透析對心血管負擔小，且能穩定控制體內毒素，適合像孫男這樣需要高度自主性的上班族，他強調，現代科技有自動化腹膜透析機（APD），可在夜間睡眠時自動完成洗腎，進一步減少日間的操作需求。