快訊

MLB／李灝宇回歸小聯盟…連2年開季名單0台將 史上首次

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

不是只有吃糖後要刷牙 專家曝馬鈴薯、吐司也暗藏蛀牙問題

漢堡是垃圾食物？網友驚嘆「誤會20年」：實測結果顛覆三觀

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／取自麥當勞官網
示意圖。圖／取自麥當勞官網

近日，一名網友在知名論壇Dcard發文，以「誤會了漢堡20年」為題，分享了自己對漢堡的全新認知，引發熱烈討論。該網友表示，過去因受到母親灌輸「速食店不健康」的觀念影響，長期將漢堡視為垃圾食物，但最近看到一則新聞後，徹底改變了她的看法。

根據美國美食網站Delish的報導，全美最健康漢堡Top 5已經出爐，令人驚喜的是，其中有兩款漢堡在台灣也能吃到，分別是漢堡王的小華堡以及麥當勞的經典漢堡。該網友特別實測了漢堡王的小華堡，發現其內含碳水化合物、蛋白質、蔬菜及油脂，且納含量偏低，並強調這款漢堡採用現做方式，不含人工色素、人工香料及人工防腐劑，完全顛覆了她對速食漢堡的刻板印象。

此篇貼文迅速在網路上掀起熱議，許多網友紛紛留言表示認同。不少網友指出，「畢竟主要是過量的醬料在不健康」、「漢堡王脆上最近就一直說他們是無人工色素、防腐劑、香料，完全顛覆我三觀」、「麥當勞請點大麥克去醬，加菜，cp值高又健康」、「所以別再抱怨漢堡貴了，漢堡一個60左右便當120，還比較油」。

另一部分網友則分享了自己的健康飲食技巧，例如選擇原型肉排替代加工肉餅、減少醬料使用等，認為這樣的漢堡不僅美味，還能成為一頓營養均衡的餐點。有網友更直言：「比起炒飯、蔥油餅、水餃等傳統選擇，漢堡其實更健康。」

這篇貼文不僅讓許多人重新審視對速食漢堡的刻板印象，也引發了對飲食健康的深思。或許，適量且聰明地選擇速食產品，也能兼顧美味與健康。未來，當孩子們吵著想吃漢堡時，這位網友表示，她也不再會輕易反對了。

Dcard 健康飲食 垃圾食物 漢堡 漢堡王 麥當勞

相關新聞

今起雷雨襲 吳德榮：周六晚氣溫驟降下周一達寒流探5度

要變天下雨了，今晨部分地區已零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄...

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部陳世凱今表示，50年遲未納管的「隔熱紙透光度」將首度...

漢堡是垃圾食物？網友驚嘆「誤會20年」：實測結果顛覆三觀

近日，一名網友在知名論壇Dcard上發文，以「誤會了漢堡20年」為題，分享了自己對漢堡的全新認知，引發熱烈討論。該網友表示，過去因受到母親灌輸「速食店不健康」的觀念影響，長期將漢堡視為垃圾食物，但最近看到一則新聞後，徹底改變了他的看法。

雨區擴大！11縣市大雨特報下到晚上 注意短延時強降雨、雷擊

雨區擴大！中央氣象署上午9時55分針對全台11縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

香蕉價格暴漲 藍批「農業部睡夠了」

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格飆漲，每公斤均價破百元，國民黨立院黨團批評，香蕉價格來到歷史天價，漲得比黃金凶...

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

今天天氣穩定溫暖，但明天起受鋒面影響，一連4天全台各地都要注意陣雨或雷雨，周六還有強烈冷氣團接力，周日氣溫明顯轉冷，中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。