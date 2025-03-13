今起雷雨襲 吳德榮：周六晚氣溫驟降下周一達寒流探5度
要變天下雨了，今晨部分地區已零星降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3433-2025-03-12-22-08-19）指出，今日至周六白天，鋒面在北部近海徘徊，氣溫略降，但仍偏暖；由於鋒面接近大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨機率，西半部及金、馬容易起霧。
今日各地區氣溫為：北部16至28度、中部17至29度、南部19至32度及東部17至29度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六(15日)晚至下周(16)日鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；周六晚冷空氣南下，氣溫驟降，下周日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準(台北測站逼近12度，部分平地降至10度以下)。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一至下周六(17至22日)各地連續6天、晴朗穩定。下周一至下周四(20日)白天陽光下或不覺冷，但入夜至清晨，因「輻射冷卻」加成，將原「強烈大陸冷氣團」增強至「寒流 (台北測站≦10度)」，平地的最低氣溫甚至可降至5度左右；不過，模式還在微調，需密切觀察。下周四白天起至下周六冷空氣減弱，氣溫逐日回升，早晚仍因「輻射冷卻」氣溫很低。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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