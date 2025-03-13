大型重機停車如何解 學者、車友團體籲彈性規畫 避免浪費空間

為回應大型重機車友的停車訴求，新北市政府以增設大型重機專用停車格作為解方，部分學者與機車權益團體持不同看法，憂專用格可能造成空間浪費，應採更具彈性的停車規畫方式。

長期關注重機權益的臉書粉專「重車日誌－教士」表示，台灣整體土地資源有限，若為了30萬輛重機額外畫設專用停車格，會壓縮到既有的汽車與機車停車空間，導致其他車輛停放更困難。

教士說，大部分重機車款都能停進機車格內，部分白牌機車車寬、長度也超過一般機車格位，不應單純以排氣量來決定車格的使用權，應該依據車輛實際大小來做停放區分。

他主張，最好方式應該是能停進機車格的就停機車格，停不進去的就停汽車格，才能將有限的停車資源發揮最大效益。

長期推動交通改革議題的網紅「火花羅」說，台灣目前採取「依排氣量畫設專用停車格」方式，與全球趨勢不同，全世界幾乎沒有像台灣這樣硬性區分停車種類的規範，歐洲許多地方路邊停車區沒有隔線，汽車與機車可混合停放，日本則允許機車與汽車共用停車場，讓使用者根據自身車輛大小與現場情況選擇適合的停車位。

火花羅也無奈的表示，之前去公路總局開會的時候，騎重機要停汽車格還被攔下，被指引停去機車格。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳指出，現行機車格法定標準為長2公尺、寬1公尺，目前許多停車格實際尺寸都不足法定標準。若大型重機的尺寸符合機車格的範圍，便應該開放停放，而非強制要求重機停入汽車格，以目前台灣市面上有的大型重機來看，大部分都是可以完整停入機車格的。他認為，政府應該尊重使用者的選擇，讓車主依照自身車輛大小與現場空間選擇停放位置。

黃柏岳也認為，畫設大型重機專用格，其他車種無法使用，反而更浪費空間。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，若大型重機數量達到一定規模，規畫專用停車格才具必要性，但若數量有限，現採取「汽車格一格多車」方式不失為一種解決方案，關鍵在於是否有足夠的數據支持決策。