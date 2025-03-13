大型重機停車難騎士叫苦 停機車格一個月被拖吊3次

都會區機車格搶破頭，大型重機更是一位難求，台灣有近30萬輛大型重機，騎士紛紛反映上路找車位困難，新北三峽一名大型重機車友停機車格，一個月內被拖吊3次，每次連同保管費要失血1500元，嘆大型重機族停車好弱勢，難怪近年重機銷量下滑，很多人考量停車困難索性把車賣了。

台北市去年向交通部提報試辦「2格機車格停放1輛大型重機」，一般機車族憂心，恐壓縮原有停車空間。新北現有5萬6600輛大型重機，公有停車場專用格只有405格、路邊專用格僅有21格，被質疑供需失衡。

新北市交通局表示，路邊機車格長度多為2公尺，不足以容納車長大於2公尺的重機，多數民眾不贊同混用，怕相互刮傷引糾紛，因此不採行一般機車格與大型重機共用，大型重機除了可停汽車格，近年持續在公有停車場設置重機專用格，也考慮在路邊試辦大型重機專用格。

新北交通局說，已規畫在重機騎士常出沒的路段增設專用停車格，並逐步改善路外停車場設備，如增加後車牌辨識系統，讓大型重機進出更便利。根據分析，新北路外重機專用格平均停車率約為5成，夜間尖峰達8成，部分路邊專用格如八里觀海大道、新莊三泰路等停車率達6至7成，顯示供給仍高於供給。

25歲張姓騎士表示，很多停車場不開放重機停放，好不容易找到可以停的停車場，常被要求只能停在邊邊角角空地。對交通局提出「供給高於需求」一說，騎士認為，應該是停車場位置不夠理想所致。

若選擇違規停放機車格，可能面臨遭拖吊風險。27歲許姓騎士無奈地說，有時候繞半天找不到車位，僥倖停進機車格，一個月內接連被拖吊3次，他苦笑說「會不會停紅線還更『安全』些，被取締機率反而較低。」

部分騎士選擇守法停放汽車格，卻也遭遇到不愉快情況，33歲趙姓騎士指出，有幾次停汽車格，取車時發現車被移動，汽車再停進來。

大型重機停車難，若要放寬擠一般停車格，許多機車騎士也有微詞。34歲葉姓男子說，機車格本來就已不夠，如果開放重機停進來，會讓一般機車更難找車位。目前開放汽車格多車共用，這樣做法已經很足夠。