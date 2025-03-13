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癌後運動處方 5核心要均衡

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
癌後運動處方是透過五大關鍵訓練，幫助癌友找到最適合自己的癌後運動。圖／癌症希望基金會提供
癌後運動處方是透過五大關鍵訓練，幫助癌友找到最適合自己的癌後運動。圖／癌症希望基金會提供

一名罹患胃癌的68歲阿嬤，因治療切除五分之四的胃，變得很虛弱消瘦，因此醫師建議她可到健身房運動，剛開始阿嬤連一個階梯都爬不上去，踩飛輪不到5分鐘就臉色蒼白，但經過3年多的努力，她不僅癌後復原狀況佳、氣色紅潤，現在還能把40公斤的槓鈴提著走。

「癌後運動對患者的幫助，幾乎跟藥物一樣重要。」癌症希望基金會榮譽董事、台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科醫師謝政毅說，過去觀念認為癌症治療對身體損耗很大，休息是唯一的解決方式，卻經常發現愈休息狀況愈差。根據美國癌症醫學會等國際組織研究，運動可降低癌症治療後的中長期副作用，對改善疲憊、淋巴水腫、睡眠有益，能降低焦慮憂鬱及提升生活品質、身體功能，因此，建議應將運動訓練融入癌症照護。

癌友不只散步要肌力訓練

癌後該如何運動？物理治療師林昭印提醒，首先應詢問醫師自己是否可以開始運動，以及身體狀況應避免哪些運動。不過，若缺乏正確的運動知識，也可能無法達到有效運動，「許多癌友唯一做的運動就是到公園散步，這就像只吃某一種食物，結果飲食不均衡，對身體沒有幫助」。

癌症希望基金會提出「癌後運動處方」，有效運動應包含肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺等五大核心功能，皆應達到均衡。林昭印強調，散步可能加強些許肌耐力和心肺功能，卻完全缺乏肌力、敏捷度以及平衡訓練，尤以肌力與日常生活機能息息相關，像爬樓梯、從椅子上站起來等都得靠肌力，「訓練肌力可讓我們活得有光彩，但癌友最常忽略的就是肌力。」

每周至少150分鐘中度運動

肌力會隨著年紀增加而下降，謝政毅叮嚀，癌友同時面對正常老化、本身疾病狀況、治療後遺症與長期副作用，更應在診斷和治療後就開始運動。常見許多癌友休息太久，體能呈現斷崖式下降，若肌力降至失能臨界點，生活將無法自理甚至沒辦法自己走路，後果不容小覷，建議癌友在診斷和治療後儘快恢復日常活動，每周至少進行150分鐘中等強度運動。

可找專業教練陪伴一起動

「很多人以為生病後的運動動機會很強烈，其實不然。」謝政毅提醒，癌友經歷疾病與治療的辛苦，身體狀況可能影響意願，親友應多鼓勵他們開始運動，才有可能改善現況，可從報名活動做起。

聯合報將於4月12日、13日舉辦「2025癌症論壇暨工作坊」，13日「癌症照顧工作坊」將由血液腫瘤科醫師謝政毅解答癌後運動的正確觀念與做法，並由物理治療師林昭印結合健身訓練專業，現場指導「癌後運動處方」五大核心功能重點及建議訓練動作，陪伴想要有效運動的癌友，一起安心運動。邀請癌友與親友前來參與，為自身健康負起責任，運動重啟健康人生。

癌後運動原則：

1.維持定期運動。

2.逐漸緩慢地增加活動量。

3.每周進行150到300分鐘的中等強度活動，或是75到150分鐘的高強度活動。

4.每次運動要超過10分鐘。

我們還能為癌友做什麼？

謝政毅：鼓勵癌友，小小日常運動，人生大大改變。

林昭印：陪伴癌友做運動，讓運動成為生活的一部分。

北醫附醫血液腫瘤科醫師謝政毅。本報資料照片
北醫附醫血液腫瘤科醫師謝政毅。本報資料照片

物理治療師林昭印。圖／癌症希望基金會提供
物理治療師林昭印。圖／癌症希望基金會提供

2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」

論壇時間：

●4月12日(六)9時至16時(8時30分開放入場）

●4月13日(日)9時至12時(8時30分開放入場）

地點：

政大公企中心A2國際會議中心（台北市大安區金華街187號2樓）

免費報名

工作坊時間：

●4月13日(日)14時至16時(兩場擇一參加，13時30分開放入場）

1.【癌友吃出好營養】政大公企中心 A939會議教室

2.【癌後運動處方 有動「5」保庇】政大公企中心 A937會議教室

每場報名費100元

報名：02-8692-5588轉5616、2622

癌症治療 運動 醫師

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