右腳無痛感、左側無力 35歲罹急性罕病

35歲林姓工程師，有多年反覆頸部痠痛情形，以為是姿勢問題，曾接受傳統脊椎整復調整，但症狀未改善。某天洗熱水澡時，發現右腳沒感覺，伴隨左側手腳無力，就醫診斷為罕見的急性脊髓病變「布朗─斯奎爾德症候群」（Brown-Sequard Syndrome,BSS）。

國泰醫院神經外科主任謝政達表示，這種急性脊髓病變發作時，會出現劇烈疼痛感或伴隨肢體無力，可能導致感覺功能喪失及肌肉癱瘓，患者常以為是中風。以這名工程師為例，在病發前已有半側無法握力拿東西、走路會腿軟，另一側對熱水沒有溫痛感覺，就醫才發現罹患罕見疾病。

謝政達說，布朗─斯奎爾德症候群以脊髓半側受壓為特徵，林先生診斷為頸椎第五、六節椎間盤破裂向左側突出，導致嚴重脊髓壓迫，讓他的一側運動功能減弱，以及對側疼痛與溫度感覺喪失，所以就醫時主訴「身體像被分兩半」。

根據文獻統計，自1928年首次發現這種疾病後，全球因頸椎椎間盤破裂導致布朗─斯奎爾德症候群的個案數，僅約70例，多見於男性，平均發病年齡約47歲，且大多發生於頸椎第五交節椎間盤病變。而林先生才35歲就罹患此病，推估可能與其職業需長期久坐和姿勢不良有關。

謝政達強調，長期久坐、姿勢不良皆會造成頸椎過度負擔，導致椎間盤退化與破裂。布朗─斯奎爾德症候群發病過程快速，當症狀初期僅為單側肢體的輕微無力時，容易被誤診為脊椎、神經或是急性中風。

布朗─斯奎爾德症候群有脊髓半側受壓的特性，治療目標為迅速緩解神經壓迫，恢復脊髓的正常功能。謝政達說，透過椎間盤切除術和脊椎穩定手術，多數病人可達到良好的神經功能改善。術後應擬妥個別化復健計畫，幫助四肢活動及感覺功能的恢復。

謝政達提醒，當出現頸部疼痛伴隨肢體功能異常，如無法握物、肢體麻木或感覺缺失時，應提高警覺並尋求專業醫療評估，避免因誤診或延誤而導致永久神經損傷。民眾日常也要保持良好姿勢、適當運動及定期檢查，包括避免過度勞損，以降低脊椎退化與椎間盤破裂的風險。