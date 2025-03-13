健康你我他／把打蛋器當花器 花藝創作回響大

平日喜愛花花草草的我，工作之餘，結識許多同好，成了好友。為了便利彼此交流、分享種植經驗和心得、傳遞賞花訊息，因此成立了群組。

熱情的花友出遊踏青時，將眼見的美景用手機捕捉下來，有時是一片小小的綠葉，透著晨曦的光芒，葉脈清晰可見，似晶瑩剔透的翡翠；有時是一朵嬌豔怒放的花朵，一片片向外伸展的花瓣，宛如舞孃絢麗的舞裙。好友們用如此特殊的視角，把一花一草拍得令人驚豔，再增添問候與祝福語，就成為獨一無二、賞心悅目的早安圖，為大家開啟美好的一天。

某日參觀花藝展，意外獲贈迷你小花束，回家後本想瓶插，瞥見廚房裡的打蛋器，靈光乍現，何不試著把花插進打蛋器裡呢？我先把花泥削成小塊，用鐵絲網包裹固定，塞進打蛋器內，中間插上主花粉色康乃馨，四周點綴配花水仙百合、太陽花、紅玫瑰，再以綠葉襯底，彷彿花仙子們在圓形的舞台上盡情舞蹈，一個大膽的花藝創作就完成了，加上簡單的編輯和美工，並用文字傳達創作理念，我的第一張早安圖就誕生了。

我的巧思意外獲得不少回響和讚美，心中甚喜，不但滿足了創作欲，我的信心也因此大增。用早安圖傳遞情感和祝福，如此美好的事，何樂而不為呢？