聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／把打蛋器當花器 花藝創作回響大

聯合報／ 文／陳瑞蓉（新北五股）
我的第一張早安圖。圖／陳瑞蓉提供
我的第一張早安圖。圖／陳瑞蓉提供

平日喜愛花花草草的我，工作之餘，結識許多同好，成了好友。為了便利彼此交流、分享種植經驗和心得、傳遞賞花訊息，因此成立了群組。

熱情的花友出遊踏青時，將眼見的美景用手機捕捉下來，有時是一片小小的綠葉，透著晨曦的光芒，葉脈清晰可見，似晶瑩剔透的翡翠；有時是一朵嬌豔怒放的花朵，一片片向外伸展的花瓣，宛如舞孃絢麗的舞裙。好友們用如此特殊的視角，把一花一草拍得令人驚豔，再增添問候與祝福語，就成為獨一無二、賞心悅目的早安圖，為大家開啟美好的一天。

某日參觀花藝展，意外獲贈迷你小花束，回家後本想瓶插，瞥見廚房裡的打蛋器，靈光乍現，何不試著把花插進打蛋器裡呢？我先把花泥削成小塊，用鐵絲網包裹固定，塞進打蛋器內，中間插上主花粉色康乃馨，四周點綴配花水仙百合、太陽花、紅玫瑰，再以綠葉襯底，彷彿花仙子們在圓形的舞台上盡情舞蹈，一個大膽的花藝創作就完成了，加上簡單的編輯和美工，並用文字傳達創作理念，我的第一張早安圖就誕生了。

我的巧思意外獲得不少回響和讚美，心中甚喜，不但滿足了創作欲，我的信心也因此大增。用早安圖傳遞情感和祝福，如此美好的事，何樂而不為呢？

廚房 舞台 花藝

延伸閱讀

文旦開花…小黃薊馬無法消滅危害大 台南農改場籲農民慎防

桃園草花產值10億元 花藝團體「花言巧語」展登場

追火車也能嚐甜點！ 宜蘭頭城人氣下午茶「大福專賣店」一周只營業3天 口味多樣驚艷味蕾

心與花都一起綻放！喬治傑生迎來全新花器與隨身小物

相關新聞

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

今天天氣穩定溫暖，但明天起受鋒面影響，一連4天全台各地都要注意陣雨或雷雨，周六還有強烈冷氣團接力，周日氣溫明顯轉冷，中央...

金秀賢有戀童癖？遭爆與金賽綸交往6年 醫曝這類人有3特徵

韓星金秀賢和已故女星金賽綸的緋聞沸沸揚揚，更被爆料在27歲時與15歲的女方交往，遭質疑是否有「戀童癖」。醫師指出，在臨床...

車輛不停讓行人 處罰擬再加嚴

交通部統計，去年有三六六名行人因交通事故死亡，等於每天都會有一人喪命，交通部長陳世凱昨接受中央社專訪表示，人在斑馬線被撞...

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部陳世凱今表示，50年遲未納管的「隔熱紙透光度」將首度...

行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通是個死亡，等於每天都會有1人喪命，交通部...

一斤破百元？香蕉價飆漲 農業部：不因短期價漲貿然進口

近期香蕉價格居高不下，甚至有一斤破百元出現，農業部表示，價格飆漲原因在於去年凱米、山陀兒及康芮等颱風侵襲，造成台灣香蕉產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。