跨國研究 首曝小細胞肺癌「自帶發電機」

肺癌是台灣新國病，不同型肺癌中，小細胞肺癌占10%，被稱為「肺癌中癌王」，多數與抽菸有關，轉移性高且增生快速，因惡化機轉不明，已30多年沒有新藥可用。台大醫院與英國弗朗西斯・克里克研究院合作，發現小細胞肺癌具神經發電能力，導致增生快速，台大醫院外科部主任陳晉興說，腫瘤治療就像拆違建，要斷水斷電，阻斷血流及電力，但小細胞肺癌卻自備發電機。

陳晉興表示，台灣肺癌發生人數、總死亡人數均在攀升，但治療方式有待改善，小細胞肺癌雖占少數，但惡性度高、轉移速度快，病人發現罹癌時，9成以上已是「擴散期」，形同癌症晚期，「小細胞肺癌是被遺忘的一群，惡化原因不明，數十年沒有新藥上市。」病人只能仰賴傳統化療，5年存活率不及10%，多數病人「活不過一年」，平均存活時間僅7至10個月。

英國弗朗西斯・克里克研究院博士李力恩指出，小細胞肺癌是一種神經內分泌瘤，具「電氣活性」，會自主放電，刺激細胞增長，放電機轉與癲癇、心律不整等不正常放電疾病類似，團隊發現若使用河豚毒素，可有效抑制小細胞肺癌長期存活；小鼠研究也發現，抑制小細胞肺癌發電，小鼠腫瘤轉移減少，小鼠存活率延長。

該研究論文今年2月刊登於國際期刊「自然」（Nature），首次證實小細胞肺癌自主產生電活性，直接促進腫瘤轉移惡化。台大醫院院長吳明賢說，找到腫瘤惡化機制為重要資產，可供藥廠研發新藥，對抗惡性度高，長期找不出致病原因的非小細胞肺癌。

李力恩說，肺腺癌病人疾病惡化或癌症復發時，也會轉為具神經細胞特性的非小細胞肺癌，目前癌症治療如化療、抗血管新生治療、免疫治療等，無法有效抑制腫瘤放電，或許可利用神經學藥物，如利用抗癲癇等現有藥物進行研究，找出治療方式。