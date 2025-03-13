行道樹綠化 中央推薦6原生樹種

極端天氣頻傳，近年全台行道樹遇風雨必受災，動輒倒下千百棵，專家認為是移植導致根系不夠穩固，加上生長空間有限。農業部林試所副所長吳孟玲說，須避免大樹種在小樹穴，比如黑板樹屬於淺根性樹種、木質較脆且易破壞人行道、排水溝，會成為都市未爆彈。

過去行道樹種多以方便為主，卻發現可能破壞都市環境，甚至造成人車危險，中央為此推薦6種都市綠化原生樹種，包括山櫻花、台灣梭羅樹、杜英、台灣海桐、台灣欒樹及鵝掌柴。

新北景觀處表示，目前選擇行道樹除適地適種，還要注意避免竄根、落花落果、異味、飄散棉絮等問題，栽植設計也以連續綠帶施作為原則，並從優加大植穴空間。

對風雨來襲時造成樹木倒伏，景觀處表示，過去常使用預先挖好的水泥樹穴固定樹木，空間沒有考量樹木根系發展，導致扎根不夠深，風雨來襲就難以支撐，如果樹種又有脆弱等特性，情況就會更糟；目前已用林試所推薦樹種，且在樹穴盡量預留根系發展空間，避免頭重腳輕不耐風雨。

中央成立全國種樹諮詢中心，吳孟玲說，北中南東部適合樹種各有不同，比如北部市區公園適合榕樹、紅楠、台灣雅楠等，且行道樹及校園樹種也有不同推薦，同時執行種樹規範，設立樹木保護員。

另外，多年來台灣人瘋櫻花，很多地方會栽種日本吉野櫻，但吳孟玲說，該品種適合高海拔，平地通常種不好，可改種台灣山櫻花，並推薦其他開花樹種，如雪白豆梨花、粉紫苦楝花都是不錯選擇。