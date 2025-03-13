聽新聞
0:00 / 0:00

行道樹綠化 中央推薦6原生樹種

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
圖為人行道因黑板樹浮根化而龜裂。（圖／本報資料照片）
圖為人行道因黑板樹浮根化而龜裂。（圖／本報資料照片）

極端天氣頻傳，近年全台行道樹遇風雨必受災，動輒倒下千百棵，專家認為是移植導致根系不夠穩固，加上生長空間有限。農業部林試所副所長吳孟玲說，須避免大樹種在小樹穴，比如黑板樹屬於淺根性樹種、木質較脆且易破壞人行道、排水溝，會成為都市未爆彈。

過去行道樹種多以方便為主，卻發現可能破壞都市環境，甚至造成人車危險，中央為此推薦6種都市綠化原生樹種，包括山櫻花、台灣梭羅樹、杜英、台灣海桐、台灣欒樹及鵝掌柴。

新北景觀處表示，目前選擇行道樹除適地適種，還要注意避免竄根、落花落果、異味、飄散棉絮等問題，栽植設計也以連續綠帶施作為原則，並從優加大植穴空間。

對風雨來襲時造成樹木倒伏，景觀處表示，過去常使用預先挖好的水泥樹穴固定樹木，空間沒有考量樹木根系發展，導致扎根不夠深，風雨來襲就難以支撐，如果樹種又有脆弱等特性，情況就會更糟；目前已用林試所推薦樹種，且在樹穴盡量預留根系發展空間，避免頭重腳輕不耐風雨。

中央成立全國種樹諮詢中心，吳孟玲說，北中南東部適合樹種各有不同，比如北部市區公園適合榕樹、紅楠、台灣雅楠等，且行道樹及校園樹種也有不同推薦，同時執行種樹規範，設立樹木保護員。

另外，多年來台灣人瘋櫻花，很多地方會栽種日本吉野櫻，但吳孟玲說，該品種適合高海拔，平地通常種不好，可改種台灣山櫻花，並推薦其他開花樹種，如雪白豆梨花、粉紫苦楝花都是不錯選擇。

林試所 櫻花 行道樹

延伸閱讀

新北汐止東山里髒亂地變小花園 植樹節種樹綠美化

各地瘋種樹…南投埔里挑這地點種 不怕養不活

侯友宜攜手企業與學童種樹

推廣全民種樹 新北2030年將與百間企業合作種樹

相關新聞

明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

今天天氣穩定溫暖，但明天起受鋒面影響，一連4天全台各地都要注意陣雨或雷雨，周六還有強烈冷氣團接力，周日氣溫明顯轉冷，中央...

金秀賢有戀童癖？遭爆與金賽綸交往6年 醫曝這類人有3特徵

韓星金秀賢和已故女星金賽綸的緋聞沸沸揚揚，更被爆料在27歲時與15歲的女方交往，遭質疑是否有「戀童癖」。醫師指出，在臨床...

車輛不停讓行人 處罰擬再加嚴

交通部統計，去年有三六六名行人因交通事故死亡，等於每天都會有一人喪命，交通部長陳世凱昨接受中央社專訪表示，人在斑馬線被撞...

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部陳世凱今表示，50年遲未納管的「隔熱紙透光度」將首度...

行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通是個死亡，等於每天都會有1人喪命，交通部...

一斤破百元？香蕉價飆漲 農業部：不因短期價漲貿然進口

近期香蕉價格居高不下，甚至有一斤破百元出現，農業部表示，價格飆漲原因在於去年凱米、山陀兒及康芮等颱風侵襲，造成台灣香蕉產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。