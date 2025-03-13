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植樹節送樹苗 不懂種樹效益打折

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
農業部推動「織一片生態綠網」，昨與國立聯合大學在八甲校區辦理植樹活動。記者胡蓬生／攝影
農業部推動「織一片生態綠網」，昨與國立聯合大學在八甲校區辦理植樹活動。記者胡蓬生／攝影

每年植樹節各地出現一波送樹苗的植樹熱潮，之後常不聞問，都市林協會理事長黃裕星說，各地都在送樹苗，卻不見得懂正確種樹方法，或送後不理、只種不養；建議送樹苗的單位能建立追蹤樹木種植地點及生長情況，做個負責任的種樹人

黃裕星曾任農業部林試所長，他觀察許多人有植樹觀念，卻不見得用對方法，例如在居家庭園種樟樹、茄冬等喬木，很可能幾年後就因為樹長得過度高大而放棄，一般居家庭院通常適合種灌木，若樹種沒選好或樹穴太小，後續可能衍生困擾。

黃裕星說，先進國家通常有「都市林管理計畫」，依據規畫植樹，而不是想到哪、種到哪。新加坡以花園城市為願景，打造城市成為大花園，立體綠化也做得很到位，分隔島綠化有上、中、底層木，是有計畫的種樹，樹木有新陳代謝，也不怕出現斷層。

每年植樹節前，各地都在發送樹苗，很多人納悶「幾十萬棵樹苗都種哪去了？如果都長大了，台灣會是今天這樣嗎？」黃裕星直言，很多人不懂正確種樹，送樹苗單位被質疑送後不理、民眾則是只種不養，年年發樹苗，卻欠缺管理維護，任其自生自滅，種樹效益當然打折扣。

黃裕星建議善用科技力量，透過App建置追蹤系統，鼓勵領走樹苗的民眾主動回報種植地點及生長情況，引導民眾當個負責任的種樹人，而樹健康、人安全、景觀美是植樹重要三原則。

樹藝師藍梁文說，樹木風險在種樹那一刻就埋下，除了樹苗品質會影響存活率，把樹種在不對地方後患無窮，建議植樹活動不只是送樹苗，應搭配一些課程，確保樹木被好好對待。

藍梁文說，種樹前先分析土壤質地、硬度、排水率等特性，是重要的前置作業，加上選對樹種，才能確保樹木能長成良好的大樹。

「台灣距離這理想還滿遙遠。」藍梁文說，公部門對植樹、修樹、養護還有進步空間，城鄉落差也頗大，值得正視。

專家觀察，新加坡立體綠化做得很到位，在分隔島上的綠化，會有上層木、中層木、底層木，是有計畫的種樹。圖／黃裕星提供
專家觀察，新加坡立體綠化做得很到位，在分隔島上的綠化，會有上層木、中層木、底層木，是有計畫的種樹。圖／黃裕星提供

植樹節 樹人

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