體驗創作品牌驚喜製造今年三月推出全新作品「愛情城市 Love and the City」,融合夜生活與沉浸式體驗,於信義區知名酒吧Belle's in Taipei展開,以愛與情感的多重樣貌為核心,帶領參與者走入一場熱鬧的百人派對,親身感受七位角色之間的愛恨糾葛。這場體驗打破傳統劇場的框架,不設固定座位,也沒有單一視角,將戲劇表演、即興互動與陌生交流編織進同一場派對中狂歡。

