車輛不停讓行人 處罰擬再加嚴

交通部統計，去年有三六六名行人因交通事故死亡，等於每天都會有一人喪命，交通部長陳世凱昨接受中央社專訪表示，人在斑馬線被撞傷或撞死是「國恥」，今年將啟動修法，加嚴車輛不停讓行人的處罰，只要導致行人重傷或死亡，一律以最高額裁處三萬六千元。

交通部表示，未來汽車不停讓行人，若肇事致人重傷或死亡，一律罰最高三點六萬元，吊扣駕照後，原三年不得考照，也將提高為四至五年不得考照。至於行人不遵守法規是否也一併加嚴？交通部表示，行人未遵守規定可罰五百元，目前仍以加強宣導為原則。

對此，中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉說，支持修法，但交通部也應一併改善交通設施、道路設計、紅綠燈管制等，做到人車分流，當駕駛跟行人不用爭道，才能真正避免車輛不停讓行人。

台灣機車路權促進會理事羅宜則強調，交通部不能只一味透過執法來解決問題，而忽略工程面的改善，另外也呼籲交通部立場應該一致，先前限縮檢舉，現在又打算加重罰則，立場隨著不同利益團體拉扯、搖擺，讓駕駛人更無所適從。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜則給予交通部肯定，但也提醒，教育、工程、執法不能偏廢，必須一起推動。

根據現行規定，未禮讓行人而肇事，可罰七千二百元至三萬六千元。交通部表示，現行罰則對於部分駕駛來說，可能不足以發揮嚇阻作用，若能加重懲處，將有助於提升駕駛對於行人安全的警覺心。另也將強化駕訓制度，評估導入駕駛回訓制度。

交通部公共運輸及監理司長林福山指出，未來汽車不停讓行人而肇事致人輕傷，罰則將從七千二百元提高至一點八萬元，致人重傷或死亡，一律以最高三點六萬元懲處；另致人輕傷原吊扣駕照一年，未來將提高吊扣一至二年；致人重傷或死亡則吊銷駕照，從原規定三年不得考照，提高為四至五年不得考照。

此外，陳世凱昨也宣布將納管五十多年都沒納管的汽車隔熱紙透光度。林福山說，公路局擬建議汽車前方擋風玻璃透光率為百分之七十，前方兩側窗透光率百分之卅五或百分之七十，後方兩側窗和後方擋風玻璃百分之卅五或不予訂定標準；計程車則規畫前方擋風玻璃和前側窗透光率百分之七十、後側窗透光率百分之卅五，預計六月前推出指引。