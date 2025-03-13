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香蕉價格暴漲 藍批「農業部睡夠了」

聯合報／ 記者屈彥辰胡蓬生劉星君／台北報導
目前市面上香蕉一斤約在89元到90元之間，平均一根香蕉要18元，半串買下來都要快200元，真的讓消費者感覺是「金蕉」。記者邱德祥／攝影
目前市面上香蕉一斤約在89元到90元之間，平均一根香蕉要18元，半串買下來都要快200元，真的讓消費者感覺是「金蕉」。記者邱德祥／攝影

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格飆漲，每公斤均價破百元，國民黨立院黨團批評，香蕉價格來到歷史天價，漲得比黃金凶，要求農業部提出具體調節措施。農業部長陳駿季表示，價高是短期現象，預估三、四月間香蕉供應會逐漸平穩。

根據國民黨團整理資料發現，香蕉每公斤批發價從去年十月開始節節上升，反觀每月交易量卻是頻頻下滑，其中去年十二月，交易量來到一六四一點三公噸，一公斤平均價為六十二元；今年一月，每公斤均價飆升至八十七點六元，二月為一○九點一元，三月更飆升到一一一點四元。

國民黨立委游顥說，南投集集、中寮為香蕉產地，香蕉價格暴漲，沒看到農業部有任何幫忙，只看到許多機關搞大罷免或造謠，心力沒有花在照顧蕉農、百姓，許多地方連香蕉牛奶都買不到。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，供不應求造成價格上漲，以台北市為例，每台斤的價格在百元以上，「農業部應該睡夠了」，應思考用何種補貼政策可平抑價格。

對此，陳駿季昨到苗栗參加植樹活動時坦言，近來香蕉的確比較貴，由於香蕉生長要十個月，現在的香蕉是去年五、六月種的，但去年碰上三個颱風，估計四成六產量受影響。

陳駿季說，去年心血被三個颱風「沒收」，目前量少、價高的情況請消費者多擔待；農業部不會進口香蕉平抑農產品物價、打擊蕉農。

國民黨 農業部 香蕉

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影／蕉農心血被颱風沒收...蕉價也飆漲 農業部長：不會開放進口

影／香蕉價格飆漲 國民黨團批農業部束手無策

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