健保投42億元 急診給付加碼…醫護加薪才能領

急診壅塞，引發民怨，衛福部健保署研議調整健保給付，提升急診醫護人員照顧費用，昨宣布，已與醫界達成共識，提高急性一般病床護理費，離島急救責任醫院急診費用等，共挹注四十二點三五億元，最快於今年五月一日上路。

健保署昨舉行「全民健康保險醫療給付費用醫院總額一一四年第一次研商議事會議」，署長石崇良表示，會議決議調高各層級醫院急性一般病床住院護理費，預計一年新增廿四點九七億元支出，希望留住護理人力，降低醫院關床機率。另提高離島急救責任醫院支付標準，以期提升離島醫院的緊急醫療能力。

在急診方面，急診診察費分為醫師診察費、護理師護理費，調升百分之十支付點數，按檢傷分類給付，兩者預計一年新增十一億支出。另調整重、中度急救責任醫院加護病房給付，廿六家區域醫院（重度急救）支付標準，調升與醫學中心相同，廿六家地區醫院（中度急救）比照區域醫院加護病房給付，一年預算挹注五點八七億元。

石崇良表示，各醫院想獲得上述加碼給付，需幫醫護人員提高薪資，不加薪將無法獲給付。至於調升支付標準，經醫院總額協商會議討論後，三月下旬送至健保共擬會議、健保會，順利通過，預計四月預告，最快五月一日上路。

為確保護理師勞動權益，衛福部昨與台灣醫療工會聯合會討論醫療勞動議題，會中達成護理師人力跨科支援指引、颱風天醫療人員出勤指引，及以政策引導薪資直接給予護理人員等三大共識。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇指出，醫院常見護理師跨科調動，增加工作壓力及離職意願。經討論終獲明確決議，日後跨科調度前，需經過護理人員同意。

護理人員低薪，工會期望政府透過政策引導醫院建立制度保障薪資，台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩表示，衛福部撒錢提升護理待遇，但實際上許多醫院用於病房推車、平板等，以致人員持續流失。