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台大新進醫護要驗孕 遭批性別歧視

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

台大醫院新進住院醫師、護理師體檢時，如為已婚女性，需自費一百多元，檢驗是否懷孕，似乎違反性平法，立委林月琴批「難道懷孕就不能當住院醫師？」台大發言人陳彥元表示，此出發點立意良善，擔憂Ｘ光檢查可能讓胎兒身陷輻射暴露危險。

林月琴指出，民眾反映，台大醫院新進住院醫師體檢過程中，女性被要求加錢檢驗是否懷孕，台大醫院已是國內頂尖醫院，仍出現新進女員工需驗孕等奇特現象。台北市醫師職業工會進一步表示，除了新進住院醫師，新進護理師體檢時也常需加價驗孕。

調查報告顯示，近六成女性受訪醫師曾被問過結婚或孕產育兒等私人問題，林月琴表示，這是醫院給女性從業人員的軟性警告、軟釘子，所謂就業市場的玻璃天花板一直存在。

對於外界批評，陳彥元指出，近期檢視教學部、安全衛生室、護理部、家庭醫學部等單位性平狀況，以及年輕女醫師、女護理師在進入單位後健檢狀況，才發現人事室通知單上有印有「要加一三○元，檢驗是否懷孕」等字樣。

之所以如此，關鍵在於新進人員健康檢查項目中，均有Ｘ光篩檢，但台大院方擔憂，受試女性可能不知自身已懷孕中，導致胎兒暴露輻射。陳彥元強調，必須出發點良善，在醫學上屬於合理考量。

陳彥元表示，驗孕與是否結婚並無關係，勞基法早有相關規定，懷孕不會影響職涯發展，台大醫院也明文保障懷孕醫師，對孕婦更有保障。外界如仍有疑慮，將考慮是否取消驗孕。

台大醫院 懷孕 醫師

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