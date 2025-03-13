白色巨塔蒙塵 57%女醫師曾遭權勢性騷擾

白色巨塔性騷事件頻傳，台北市醫師職業工會昨公布全台醫師「性平調查報告」，百分之五十七點一的年輕女醫師曾遭權勢性騷，比男性高出近十倍，然而申訴比例極低，原因在於年輕是醫師擔心遭受前輩打壓，未來職涯發展受阻。

台北市醫師職業工會表示，該分報告耗時一年，蒐集四八七個有效樣本，以西醫與醫學系學生群體為主，占百分之六十四點五。受訪者平均年齡卅二歲，女性占比百分之六十一點四，逾八成填答者為異性戀者。

報告顯示，百分十二點二異性戀男性醫師曾遭性騷擾，高達百分之五十七點一女性遭受過「權勢性騷擾」，但申訴比例極低，男性無人申訴，女性受害者中僅百分之五點七提出申訴。至於不想追究的原因，以「沒時間或心力處理」最多，超過六成，其次為「情況未達需尋求協助的程度」、「申訴也無濟於事」、「缺乏足夠證據」。

台大醫學系教授黃韻如指出，醫院場域中身分複雜，年輕住院醫師仍在接受專科醫師訓練，跟教授之間常以「老師」、「學生」相稱，一旦遭受「權勢性騷擾」，擔心日後專科醫師考試受到影響，影響職涯發展，而不敢申訴。呼籲以建立申訴前的緩衝機制，提供年輕醫師諮詢。

此外，百分之五十七點四女性曾被問過關於結婚或孕產育兒打算等問題，男性則僅百分之廿五被關切過。台北市醫師職業工會性平委員會主任委員于政民指出，女性遭遇性平問題是男性的兩倍多，顯示上級主管仍擔心部屬一旦懷孕育兒，可能影響工作表現，「玻璃天花板」問題仍嚴重。

立法委員林月琴表示，性平三法雖二○二三年上路，但醫療體系仍相當保守，性騷事件頻傳，將於本會期提出性平法修法。另呼籲，院內處理性騷調查事件時，被調查人員應先調離職務，另遴選受過性平訓練的外部專家、實務工作者參與評估，且專家名單應公開透明。

勞動部提醒，針對權勢性騷，性工法明定雇主調查期間得暫時停止或調整其職務，避免影響調查。性騷擾行為調查屬實，最重可解僱。行為人如為最高負責人或僱用人，最高可罰一百萬元。

此外，修正後的性別工作平等法新增外部申訴機制，勞工若不服調查或雇主未處理性騷事件，可向地方主管機關提出申訴。