聽新聞
0:00 / 0:00

露營地難合法 專家：多卡在面積太小

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
根據觀光署最新統計，目前全台還有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區居高不下，為合法露營區的11倍。圖為桃園市露營場現況。圖／桃園市環保局提供
根據觀光署最新統計，目前全台還有1761處不合法露營區，合法露營區僅154處，違法露營區居高不下，為合法露營區的11倍。圖為桃園市露營場現況。圖／桃園市環保局提供

非法露營地亂象不斷，觀光署雖發布「露營場管理要點」輔導業者合法化，然而成功轉型合法的業者卻少之又少。專家表示，露營地設置面積及內容的限制，讓合法化進度龜速，中央及地方應積極檢討現行法令，以及新增符合實際情況的法規。

監督施政聯盟召集人陳椒華指出，許多露營場地位在中、低海拔山區，本身即屬於生態及環境敏感區域，如逕行讓既有的露營場合法，且讓新的露營場繼續立案，後果堪慮。

立法院去年底三讀通過「國土計畫法」部分條文修正案，原定明年四月卅日全面上路的各縣市國土功能分區圖，實施年限再展延六年至二○三一年，露營地相關法令應與國土法搭配及推出配套措施，否則將危及露營產業的發展。

針對露營地亂象，台灣公民參與協會水土防災組主任粘麗玉舉例，在河岸邊的露營地不僅不顧水源保育，還有占用國有地疑慮，洪水爆發時，危及附近民眾生命安全。此外，目前法令規範合法化的露營地的土地面積、使用內容，而多數露營地土地面積太小，根本無法申請合法化。

粘麗玉表示，大部分因土地面積小，無法合法化的露營地，常被以民宿方式營業，除非遭人檢舉，縣市政府派員稽查，才被發現露營用途。

國土計畫法 露營

延伸閱讀

高雄馬頭山不法傾倒廢棄物7嫌交保 民團籲修法加重罰則

非法露營區1761處「超過合法11倍」觀光署：加強取締

百萬YTR出包！ 衝陽明山「放鞭炮嚇蝙蝠」 專家轟惡劣 網紅「欸你這週要幹嘛」急刪片致歉

藥劑塗抹可治癌？老翁匯50萬請專家來台醫病 清水警阻詐

相關新聞

車輛不停讓行人 處罰擬再加嚴

交通部統計，去年有三六六名行人因交通事故死亡，等於每天都會有一人喪命，交通部長陳世凱昨接受中央社專訪表示，人在斑馬線被撞...

汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部陳世凱今表示，50年遲未納管的「隔熱紙透光度」將首度...

全國非法露營場1761處 輔導牛步

觀光署二○二二年七月發布「露營場管理要點」，輔導業者合法化，時隔兩年，截至今年三月，全國不合法露營區仍高達一七六一處，而...

白色巨塔蒙塵 57%女醫師曾遭權勢性騷擾

白色巨塔性騷事件頻傳，台北市醫師職業工會昨公布全台醫師「性平調查報告」，百分之五十七點一的年輕女醫師曾遭權勢性騷，比男性...

香蕉價格暴漲 藍批「農業部睡夠了」

受去年颱風災情影響，國內香蕉減產近半，價格飆漲，每公斤均價破百元，國民黨立院黨團批評，香蕉價格來到歷史天價，漲得比黃金凶...

健保投42億元 急診給付加碼…醫護加薪才能領

急診壅塞，引發民怨，衛福部健保署研議調整健保給付，提升急診醫護人員照顧費用，昨宣布，已與醫界達成共識，提高急性一般病床護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。