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露營地難合法 專家：多卡在面積太小
非法露營地亂象不斷，觀光署雖發布「露營場管理要點」輔導業者合法化，然而成功轉型合法的業者卻少之又少。專家表示，露營地設置面積及內容的限制，讓合法化進度龜速，中央及地方應積極檢討現行法令，以及新增符合實際情況的法規。
監督施政聯盟召集人陳椒華指出，許多露營場地位在中、低海拔山區，本身即屬於生態及環境敏感區域，如逕行讓既有的露營場合法，且讓新的露營場繼續立案，後果堪慮。
立法院去年底三讀通過「國土計畫法」部分條文修正案，原定明年四月卅日全面上路的各縣市國土功能分區圖，實施年限再展延六年至二○三一年，露營地相關法令應與國土法搭配及推出配套措施，否則將危及露營產業的發展。
針對露營地亂象，台灣公民參與協會水土防災組主任粘麗玉舉例，在河岸邊的露營地不僅不顧水源保育，還有占用國有地疑慮，洪水爆發時，危及附近民眾生命安全。此外，目前法令規範合法化的露營地的土地面積、使用內容，而多數露營地土地面積太小，根本無法申請合法化。
粘麗玉表示，大部分因土地面積小，無法合法化的露營地，常被以民宿方式營業，除非遭人檢舉，縣市政府派員稽查，才被發現露營用途。
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