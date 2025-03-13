全國非法露營場1761處 輔導牛步

觀光署二○二二年七月發布「露營場管理要點」，輔導業者合法化，時隔兩年，截至今年三月，全國不合法露營區仍高達一七六一處，而合法露營區卻僅一五四處，違法露營區居高不下，為合法露營區的十一倍。

觀光署長周永暉表示，新設露營區均沒問題，都屬合法的，至於舊的場域、非法露營區，政府則逐步輔導業者合法化，將跨部會合作，另補助地方政府經費，加強取締非法旅宿。

各地方政府積極協助輔導業者合法化，儘管五百多家業者已提出申請，但不少案件卻因農業主管機關有意見，至今仍未通過。中華民國露營觀光產業聯盟總會前秘書長謝志懋直言，「台灣法令不夠接地氣」，導致難以合法化的業者認賠收掉，有些則是冒險繼續經營，多數仍處在恐怖平衡。

謝志懋統計，提出申請合法認證的業者中，約九成被退件，部分縣市政府竟要求業者先需土地全面夷為素地，才可申請，或是限制範圍不得超過六六○○平方公尺。這於既有的經營業者來說，很難達到目標，再者，腹地過小，沒有經營價值，這讓業者申請意願低。

謝志懋指出，許多台灣業者充滿創意，例如，豪華露營等活動，卻因跨部會及法令的重重阻礙，扼殺發展。例如受限於旅宿法規，現行露營場不得提供床鋪及棉被，但這不符合時代潮流。

觀光署表示，截至去年底，既有露營場已有六三八家依據露營場管理要點提出申請，其中各地方政府已核准二○四家，後續露營場內設施仍需依建築法、水土保持法等法規申請合格後再辦理登記。

「現近九成露營場位於農牧用地及林業用地上，現有露營場也無法就地合法。」觀光署指出，政府二○二二年修正「非都市土地使用管制規則」放寬農牧用地及林業用地得設置露營相關設施前，該類型用地依法不得設置露營場。此外， 依照農牧用地及林業用地露營場設置規範，無論新設或既有露營場，均需依相同規定申請使用許可，並取得登記。

觀光署指出，為積極輔導業者申請，持續協調農業部放寬限制，內政部於去年三月修正非都市土地使用管制規則，將露營相關設施允設高度自原規定三公尺放寬至四公尺。去年三月新修正的露營場管理要點，放寬審認露營場內聯絡通道可達露營場總面積百分之五，以提升露營相關設施使用規模。