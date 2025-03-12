汽車「隔熱紙透光度」6月公布指引 陳世凱：人命比隱私重要

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，交通部陳世凱今表示，50年遲未納管的「隔熱紙透光度」將首度訂定指引，預計6月公布，12月底前將完成檢測儀器操作教育訓練，強調「人命比隱私更重要」。

台灣「行人地獄」的醜陋標籤，讓行人及道路交通安全議題受到重視，而汽車隔熱紙的透光率長期被批透光率太差，導致駕駛視線不清楚，易引發車禍或撞傷行人。交通部長陳世凱今年2月7日宣布，交通部要檢討並訂定隔熱紙透光率指引，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，前擋玻璃透光率約70%，B柱後玻璃不規範。

陳世凱今在臉書發文表示，今年交通部公布「道安3支箭」，宣布納管50多年都沒納管的隔熱紙透光度，目前各項作業正積極推動中，公路局為凝聚社會共識，已在昨（12日）召開討論會議。

陳世凱表示，感謝各方團體熱烈討論並提供多元建議，有幾點將優先落實。首先，預計6月公布首部隔熱紙透光度安全指引，同步進行採購專業測量儀器，建立透光度檢測標準與量測依據，讓消費者、業者、檢驗人員有明確規範可依循。

另外，會請隔熱紙業者提供安全、合於規定產品，持續與隔熱紙業者溝通，確保市面上產品透光度符合安全指引建議；最後將於12月底前完成檢測儀器操作教育訓練，建立透光度檢測標準作業程序，確保檢驗順利落實。

陳世凱強調，「人命比隱私重要」，台灣交通正從「車本」走向「人本」，會持續推動交通改革，打造一個更安全友善的用路環境。

公路局目前已著手規畫「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，擬建議一般汽車前方擋風玻璃透光率為70%，前方兩側窗透光率35%或70%，後方兩側窗和後方擋風玻璃35%或不予訂定標準；計程車則規畫前方擋風玻璃和前側窗透光率70%、後側窗透光率35%，3月11日也邀集各單位和民團研商指引和透光率標準。