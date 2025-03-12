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明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

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明起4天雷雨狂炸！周日低溫急凍僅10度 下周挑戰寒流

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起受鋒面影響，一連4天全台各地都要注意陣雨或雷雨，周六還有強烈冷氣團接力，周日氣溫明顯轉冷，低溫下探10度。聯合報系資料照
明天起受鋒面影響，一連4天全台各地都要注意陣雨或雷雨，周六還有強烈冷氣團接力，周日氣溫明顯轉冷，低溫下探10度。聯合報系資料照

今天天氣穩定溫暖，但明天起受鋒面影響，一連4天全台各地都要注意陣雨或雷雨，周六還有強烈冷氣團接力，周日氣溫明顯轉冷，中央氣象署預報員李名翔表示，預估強烈冷氣團將持續影響至下周三，最冷時間將落在下周一晚間至下周二清晨，低溫下探10度，且在輻射冷卻加持下，不排除達到寒流等級。

李名翔說，明天起至周六白天（13至15日）鋒面接近，周六晚間至周日（15、16日）鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，下周一至下周三（17至19日）持續受到強烈大陸冷氣團影響，其中，下周二、下周三（18、19日）還會受到輻射冷卻影響。

降雨部分，李名翔表示，明天至周日白天（13至16日）各地會有陣雨或雷雨，其中明天西半部、東半部、東南部、基隆北海岸有局部大雨；周五、周六白天（14、15日）中部以北、東北部有局部較大雨勢。

周六晚間至周日基隆北海岸、西半部有局部較大雨勢；下周一水氣減少，僅東半部有短暫降雨，其他地區為短暫雨或多雲的天氣；下周二、下周三環境轉乾，各地多雲到晴，僅東半部、東南部有零星短暫雨。

溫度方面，李名翔指出，明天至周六受到鋒面影響，水氣增加，北台灣高溫略降，明天至周六北部高溫23、24度，中南部28至30度；周日受到強烈大陸冷氣團南下影響，各地明顯轉冷，北部高溫降至18、19度，中部21、22度，南部24至26度。

下周一至下周二清晨最冷，北部高溫僅14、15度，中部18、19度，南部20至22度，低溫部分，中部以北10至12度，南部13、14度。

李名翔說，下周二清晨除受到冷氣團影響外，加上輻射冷卻作用的加持，台北站有可能接近10度低溫，目前預報最低溫為11度，為輻射冷卻影響程度，不排除有機會寒流達標。

低溫 冷氣團 高溫

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