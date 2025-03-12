醫院「慣老闆」犧牲感控人員待遇 健保署出招留才育才
抗生素抗藥性問題嚴重，衛福部健保署去年6月提出「抗微生物製劑及感染管制品質提升計畫」，醫院總額編列2.25億元，將支付感染科醫師每次1000點，導入多重抗藥性患者照顧模式，但健保署發現，部分醫院「慣老板」撥補感控人員費用偏低，今年明確要求提撥獎勵須達60%，否則將回收經費。另假日或夜間的緊急自然產手術將加成30%，醫院生產案件將比照西醫基層給付每點一元。
健保署今天舉行「全民健康保險醫療給付費用醫院總額一一四年第一次研商議事會議」。健保署長石崇良說，今會議決議去年感控品質提升計畫，今年將繼續辦理，重點是醫院總額提撥獎勵費用的60%須給予感控相關人員，原因是去年沒有要求占比下，健保署調查發現，各家醫院給予感控人員的撥補比例落差相當大，因而加以規定。
石崇良說，醫院感控依賴感染專科醫師及相關感控人員的介入，才能發現抗藥菌株，並進行病人風險評估、適當抗生素使用等，不僅影響病人治療結果，同時也需要即時啟動院內感控的措施等，這人力付出相當多，希望這些給付達到這個留才、攬才及育才的目的。
至於，哪些醫院撥補比例低是「慣老闆」，石崇良說，這不方便透露，若今年醫院撥補感控人員費用未達60%，相關費用就會被收回。
另，針對少子化議題，希望給予產科醫師更多的支持，石崇良說，過去西醫基層於生產案件的健保給付每點一元，但在醫院卻沒有比照，今天會議中也對於醫院生產案件，將比照西醫基層給予每點一元給付，且若在假日或夜間的緊急自然產手術則會加成30%，一年將挹注4.02億元。
石崇良說，給予醫院生產案件給付加成，主要是生產案件愈來愈少，且產婦年齡提高，多數高風險生產都會到醫院，產科醫師相當辛苦。
對於健保署為提升轉診效率，落實分級醫療，已規畫修訂轉診支付標準，包含鼓勵全面使用電子轉診平台，取消未使用者的轉診費；另提升醫學中心、區域醫院下轉給付，每件由現行500點，再加200點達700點，及接受下轉醫療院所每件由200點，再加300點至500點，盼將醫療資源留給急重難症病人。石崇良說，這提案將留至5月會議再行討論。
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