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搶醫護留任 健保署確認百億護理費、離島急診加成給付

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，爲留任護理人員，健保署提四大支付標準加碼，這須在醫院為醫護人員加薪前提下，才可以獲得給付，這是對醫護人員的承諾，不加薪的醫院將無法獲得給付。本報資料照片
衛福部健保署長石崇良說，爲留任護理人員，健保署提四大支付標準加碼，這須在醫院為醫護人員加薪前提下，才可以獲得給付，這是對醫護人員的承諾，不加薪的醫院將無法獲得給付。本報資料照片

醫院急診壅塞引爆民怨，衛福部健保署研議調整健保給付，提升急診醫護人員照顧費用，包括新增急診護理費、留觀床醫師診察費及調整重、中度急救責任醫院加護病房給付等，並於今天會議中與醫界達成共識，提高急性一般病床護理費，離島急救責任醫院急診費用等，將共挹注43.35億元，最快於今年5月1日上路。

健保署今天舉行「全民健康保險醫療給付費用醫院總額一一四年第一次研商議事會議」。健保署長石崇良說，今會議確定急性一般病床住院護理費調整，第一天護理費為醫學中心自1027點增至1154點，增幅為12.4%；區域醫院由905點增至1032點，增幅為14%；地區醫院為850點增至977點，增幅為14.9%。

至於，第二天護理費為醫學中心由790點增至888點，增幅為12.3%；區域醫院由696點增至794點，增幅為14.1%；地區醫院為654點增至752點，增幅為15%。此提升急性一般病床住院護理費方案，預計一年新增24.97億元支出，以留住護理人力，降低醫院關床機會。

今天會議也增加離島急救責任醫院支付標準，石崇良說，離島有別於本島，病人轉診更為困難，針對一般級急救責任醫院所有急診案件，按照表定點數加計10%，中度級急救責任醫院加計30%，重度級急救責任醫院加計50%，提升離島醫院的緊急醫療能力。 

至於，健保署日前已達成共識，包括急診診察費將分為醫師診察費、護理師護理費，並調升10％支付點數，按檢傷分類給付。以一級檢傷分類為例，診察費從1223元變成1345、護理費從577元升至635元。另急診觀察床的醫師診察費、護理費也分拆。診察費和住院病房一樣，給付468元，護理費則增6成，住院第1天護理費從571元增至914元，第2天則從175元調高到703元，兩者預計一年新增11億支出。

石崇良指出，醫學中心加護病房壅塞，也將調整重、中度急救責任醫院加護病房給付，目前重度急救責任醫院有26家區域醫院支付標準，調升與醫學中心相同；中度級急救責任醫院有76家，其中26家為地區醫院，也比照區域醫院加護病房來給付，讓病人不要過度集中，一年預算挹注5.87億元。

石崇良說，以上四大加碼方向，必須在醫院為醫護人員加薪的前提下，才可以獲得加成給付，這是對醫護人員的承諾，不加薪的醫院將無法獲得給付。關於支付標準提升，經今天醫院總額協商會議討論後，3月下旬再送健保共擬會議、健保會通過，預計4月預告，最快5月1日上路。

健保署 石崇良 醫學中心

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