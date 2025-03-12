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香蕉貴桑桑何時回落？ 農業部：平價香蕉逐步上市

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
近期香蕉價格不只貴桑桑，而且還買不到。示意圖／ingimage
近期香蕉價格不只貴桑桑，而且還買不到。示意圖／ingimage

近期香蕉價格不只貴桑桑，而且還買不到。農業部農糧署12日表示，受2024年凱米、山陀兒及康芮等颱風侵襲，造成台灣香蕉產業嚴重受損，受災面積達5,950公頃，超過4成，救助金額4.76億元，尤以主產高屏地區受災最嚴重。

災後農業部已快速進行天然災害救助，以輔導農民加速蕉園復耕，惟香蕉從種植到採收要8至10個月以上，災後復耕期間又逢今(2025)年1-2月連續低溫，且冬季本非香蕉主產季節，每株產量僅8-12公斤(一般15-20公斤)，致供應短缺造成農友生產成本提高。2025年截至3月上旬較2024年同期減產4-5成。

農業部指出，近期氣溫回暖，雲林及南投等中部地區冬春蕉產能已恢復並持續產出至5月，另高屏地區3月春夏蕉業接續量產，供應短缺已逐步紓解，呼籲民眾支持蕉農。

農業部進一步說明，目前香蕉價格較高屬於短期現象，另香蕉為我國重要產業，且我國為香蕉巴拿馬病、香蕉條紋病及香蕉苞葉嵌紋病等國際香蕉重要病害之非疫區，對於他國倘欲申請輸銷香蕉至我國，需要進行審慎的風險評估，目前並無他國積極向我國提出輸銷香蕉的申請，而農業部更不會因短期價漲就貿然進口香蕉，來打擊國內蕉農。

農業部積極輔導農民團體及量販通路自2月25日起於賣場設置蔬果平價優惠專區，販售當季、當令的國產新鮮食材。另3月1日起於台北希望廣場，平價銷售香蕉供民眾採購。臺北果菜市場黃香蕉交易量已由2月下旬62公噸，增加至3月上旬74公噸，增加21%。平均價格由2月下旬121元/公斤，回跌至3月上旬114元/公斤，跌幅6%。3月中旬更回穩至107元/公斤，評估價格可持續回穩。

農業部 農糧署 香蕉

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