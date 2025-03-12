樂齡學習新潮流 多元課程助銀髮族探索自我

隨著國人壽命的延長，台灣邁入超高齡社會，國人平均壽命超過80歲，退休後至少有15至20年的自由時間，銀髮族的熟齡學習成為當前潮流，如何尋找自我成長與實現的機會，進修課程成為退休時光的不二選擇，「樂齡生活」成為新一代長輩的最佳選擇。

為了讓銀髮族群在退休生活中，能夠享受到更多趣味，台北仁濟院辦理「樂齡身心活化課程」，課程不僅項目豐富，也幫銀髮族在這段人生更能夠探索自我，完成過往未能做到的自我實現。

針對60歲以上長者，每年舉辦兩期課程，聘請專業講師指導，豐富銀髮族的學習生活，也為社區注入活力，台北仁濟院長年關注老人照顧議題，辦理的「樂齡身心活化課程」設計多元課程，幫助銀髮族在退休生活中探索自我，實現過去未能完成的夢想，受到長輩喜愛。

這些課程涵蓋多種面向，包括促進體能健康的「流行街舞運動」與「鬆筋瑜珈」，讓長者保持身體活力及多元學習的「吉他」和「手機拍攝剪輯」課程，則幫助退休族群發展新興趣、陶冶性情，並引導長者透過藝術創作進行生命探索，紓解壓力，重新發現生活美學，打破了傳統對老年生活的刻板印象，展現「老而不老」的精神。