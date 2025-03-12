金秀賢有戀童癖？遭爆與金賽綸交往6年 醫曝這類人有3特徵

韓星金秀賢和已故女星金賽綸的緋聞沸沸揚揚，更被爆料在27歲時與15歲的女方交往，遭質疑是否有「戀童癖」。醫師指出，在臨床上診斷的戀童症，是對尚未發育，或處於青春期前期的未成年人，產生性衝動、性幻想，甚至與之發生性行為等，這類個案可能曾有被性侵或虐待的創傷經驗、無法與成年男女維持良好關係，或屬於物質濫用者等。

金賽綸曾在去年發出和金秀賢親密貼臉合照、又選擇在男方生日的2月16日離開人世。家屬透露，女方原本要在發出合照時，公布「戀情從2015年11月19日開始，持續至2021年7月7日，當時我才16歲（滿15歲），對方則是30歲。就這樣，我們結束了6年的戀情」等內容。相關新聞近期佔據娛樂版面，網友紛紛質疑疑金秀賢是否「戀童癖」，X（原為Twitter）上「소아성애（戀童癖）」一詞更登上南韓趨勢前10。

「戀童症跟兒少性剝削，不能完全畫上等號」，司法精神醫學會理事李俊宏表示，法規對於與未滿16歲者發生性行為，主要是考慮身心上的發展，這個階段如走得太快面對親密關係，對未來的身心發展會有影響。

李俊宏說，美國精神疾病診斷與統計（DSM）第五版提到，臨床上對戀童症的診斷，是指對於尚未發育，或處於青春期前期、部分發育的兒童，出現性衝動、性幻想，或與其發生性行為等，不過每個人發育的狀況不一樣，加上現代人很多營養發育都不錯，有些人13歲前就發育得很好，不能以年齡作為唯一的分界。

被診斷為戀童症的個案，年長男性對年幼男女有性衝動、性幻想、性行為等的比例相對較高，李俊宏指出，一部分個案是自身有過創傷經驗，例如童年時期曾被性侵或虐待，進而留下不適切的方式影響；第二種是在人際關係、兩性關係上，無法與成年男女維持良好關係，而必須轉向未成年族群，這些人多半看中孩子涉世未深、「容易上手」；其餘還有如酒精、毒品等物質濫用者。

因為牽涉到人的慾望，後續的治療很難用強迫的方式處理，最重要的是個案本身要有動機改變。李俊宏說，國內外處遇跟介入模式，還是以心理治療為優先，也有協助控制性慾的藥物，有些人可以完全杜絕自己的「性癖」；有些個案對兒童有性幻想、性衝動等，但並沒有實際作為，在生活上會盡量避免接觸兒童，或者透過第三人在場、減少與兒童肢體或身體接觸等。

這些人從事容易接觸到兒童的行業，未來也可能衍生類似問題的風險，國內外都有相關禁令，限制這類族群從事如教育業等，甚至有些幅員遼闊的國家，會限制一定距離內不能靠近學校、補習班等場域。