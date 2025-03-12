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醫療工會與衛福部達共識 護理跨科支援、颱風出勤有解

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇說明與衛福部開會共識結論。記者李青縈／攝影
台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇說明與衛福部開會共識結論。記者李青縈／攝影

護理師流失、醫療人員待遇不符預期等醫療場域問題存在已經，台灣醫療工會聯合與衛福部開會，會中達成共識包含兩個指引、一個措施，分別為推動護理師人力跨科支援指引、颱風天醫療人員出勤指引，以及政策引導薪資直接給予護理人員。

衛福部定期針對醫療勞動議題與醫療工會討論，本次為第四次協商會議，下午約討論兩小時。衛福部長邱泰源指出，工會提供不少寶貴建議，氣氛好，衛福部會大破大立改革醫療環境，後續還會確認、落實。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇指出，醫院中不定期跨科調動，因為調去完全不同科別，增加工作壓力同時也加劇離職意願，如兒科護理師調去急診等。副理事長郭蕢瑩表示，兩年多前就和衛福部照護司討論，但直到今日部長裁示才有明確決議，未來希望跨科調度前要先經過護理人員同意。

衛福部次長林靜儀指出，護理人員跨科支援指引工會提出參考版本，此部分牽涉病患安全以及專業訓練，衛福部會確認是否跟其他法規有扞格，並加速推動，目前無時間表。

再者，醫事人員出勤並非依照行政院人事行政總處規定，颱風天仍要出勤。趙麟宇說，工會提出颱風天出勤指引給醫事司參考，當面臨天災危害時也可以獲得保障，預計3個月後再討論。

第三，趙麟宇指出，護理人員低薪是長期問題，期望政府透過政策引導，讓醫院建立制度，讓醫療人員專業獲得保障，也讓醫院給付透明。郭蕢瑩說，雖然衛福部在護理費提升大撒錢，但卻沒有直接用在護理人員薪資，反而花在護理師的推車、平板等，導致人員持續流失。

另外，現在捐血多有提供企業等單位提供贈品，鼓勵民眾挽袖捐血。醫療財團法人台灣血液基金會企業工會理事長謝緹縈指出，現行捐血贈品送太好，反而讓部分民眾為贈品而來，隱瞞有吃藥等威脅，反而讓捐血品質下降。另外，她也訴苦，捐血人力不足，一個月僅有一、兩天在假日放假，沒有機會跟家人相處。

衛福部次長林靜儀說明本次與台灣醫療工會聯合會討論結果，後續仍會持續開會討論。記者李青縈／攝影
衛福部次長林靜儀說明本次與台灣醫療工會聯合會討論結果，後續仍會持續開會討論。記者李青縈／攝影

捐血 衛福部 護理師

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