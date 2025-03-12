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想成為帆船航海王？ 亞果遊艇首辦不靠岸環島挑戰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南亞果遊艇集團將舉辦台灣首次帆船不靠岸，繞台灣活動。圖／亞果遊艇提供
台南亞果遊艇集團將舉辦台灣首次帆船不靠岸，繞台灣活動。圖／亞果遊艇提供

台南亞果遊艇集團將舉辦帆船繞台灣活動，總長大約600至700海浬，預估航行天數6至8天，以不靠岸，24小時不間斷航行來挑戰，4月22日世界地球日出發。集團廣邀喜愛海上極限運動的好手參加，讓自己有機會成為帆船航海王。

曾經有航海夢嗎？想體驗《One Piece航海王》中的熱血與冒險？亞果遊艇集團表示，這是台灣首次帆船不靠岸的環島挑戰。台灣四面環海，正積極推動綠色能源及產業，希望盡快達到永續台灣的目標；為響應此計畫，亞果遊艇集團也積極參與推動，此次規畫無動力帆船繞行台灣一圈的壯舉，凸顯亞果遊艇集團對於國家政策的支持，及實現永續台灣的決心。

亞果遊艇集團邀請熱愛水上活動好手來挑戰，但也提醒，此行有一定程度的風險，無論是在「無補給」及「淡水有限」的情況下需在大海中航行一周外，海上生活、臨機應變、團體溝通的能力都是很大的考驗。若有自信，請勇敢報名，並靜待通知。

出發日期為4月22日，參加人員6至8人，使用的帆船為亞果遊艇所屬IRIS(H46)伊麗絲46船隻，為單體帆船，船身長度14.04公尺、 船寬4.38公尺、 吃水2.23公尺、 油箱容量210升、房數3人（舖位）、 容納人數12人、航速(滿載) 8節(標準速率)。

依規畫，3月20日公布首輪入選名單（15男15女）、3月22日第一次航海訓練（台南-高雄來回）

、3月29至30日體質鑑定（台南-澎湖來回）、4月5至6日夜航挑戰（台南-台中來回）、4月9日公布最後入選者（1男1女）。報名日期至3月15日止。

聯絡資訊：亞果遊艇開發股份有限公司，地址：台南市安平區新港路2段585號(亞果遊艇會)

聯絡人：行銷部資深專員 Eric

E-mail：eric@argoyc.com

報名網址 : https://reurl.cc/jQxrRn

官方網站：https://reurl.cc/EgkYAn

台南 永續 遊艇

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