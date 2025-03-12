香蕉價格飆漲變「金蕉」 農業部：颱風重創產區後的短期現象

香蕉價格近期飆漲，台北市目前市面上香蕉一斤約在89元到90元之間，平均一根香蕉要18元，半串買下來都要快200元，真的讓消費者感覺是「金蕉」。

國民黨立院黨團上午舉行記者會，要求政府提出具體調節措施，平抑香蕉價格，幫助蕉農和消費者。國民黨團書記長王鴻薇說，香蕉變「金蕉」，零售價持續升高，農業部應該睡夠了。