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香蕉價格飆漲變「金蕉」 農業部：颱風重創產區後的短期現象

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
目前市面上香蕉一斤約在89元到90元之間，平均一根香蕉要18元，半串買下來都要快200元，真的讓消費者感覺是「金蕉」。記者邱德祥／攝影
目前市面上香蕉一斤約在89元到90元之間，平均一根香蕉要18元，半串買下來都要快200元，真的讓消費者感覺是「金蕉」。記者邱德祥／攝影

香蕉價格近期飆漲，台北市目前市面上香蕉一斤約在89元到90元之間，平均一根香蕉要18元，半串買下來都要快200元，真的讓消費者感覺是「金蕉」。

國民黨立院黨團上午舉行記者會，要求政府提出具體調節措施，平抑香蕉價格，幫助蕉農和消費者。國民黨團書記長王鴻薇說，香蕉變「金蕉」，零售價持續升高，農業部應該睡夠了。

農業部則表示，受去年凱米、山陀兒及康芮等颱風侵襲，香蕉主要產地高屏地區受災最嚴重。農業部雖已輔導農民加速蕉園復耕，惟香蕉從種植到採收要8-10個月以上，再加上冬季本非香蕉主產季節，每株產量僅8-12公斤(一般15-20公斤)，致供應短缺造成農友生產成本提高，目前香蕉價格較高屬於短期現象。

目前市面上香蕉一斤約在89元到90元之間，平均一根香蕉要18元，半串買下來都要快200元，真的讓消費者感覺是「金蕉」。記者邱德祥／攝影
目前市面上香蕉一斤約在89元到90元之間，平均一根香蕉要18元，半串買下來都要快200元，真的讓消費者感覺是「金蕉」。記者邱德祥／攝影

消費者 農業部 香蕉

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