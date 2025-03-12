一斤破百元？香蕉價飆漲 農業部：不因短期價漲貿然進口

近期香蕉價格居高不下，甚至有一斤破百元出現，農業部表示，價格飆漲原因在於去年凱米、山陀兒及康芮等颱風侵襲，造成台灣香蕉產業嚴重受損，受災面積達5950公頃，災損超過4成，但強調不會因短期價漲就貿然進口香蕉來打擊國內蕉農。

農業部表示，香蕉從種植到採收要8到10個月以上，災後復耕期間又逢今年1至2月的連續低溫，且冬季本非香蕉主產季節，每株產量和一般15到20公斤相比僅剩8到12公斤，供應短缺造成農友生產成本提高，今年截至3月上旬較去年同期減產4到5成。

農業部強調，目前香蕉價格較高屬於短期現象，而我國為香蕉巴拿馬病、香蕉條紋病及香蕉苞葉嵌紋病等國際香蕉重要病害的非疫區，對於他國倘欲申請輸銷香蕉至我國，需要進行審慎的風險評估，目前並無他國積極向我國提出輸銷香蕉的申請，農業部更不會因短期價漲就貿然進口香蕉，來打擊國內蕉農。

此外，近期氣溫回暖，雲林及南投等中部地區冬春蕉產能已恢復並持續產出至5月，另高屏地區3月春夏蕉業接續量產，供應短缺已逐步紓解。