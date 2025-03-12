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直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

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行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今接受媒體專訪時表示，行人走在斑馬線上被車撞傷或撞死是「國恥」，今年會修法祭出更嚴厲罰則，未禮讓行人重罰3.6萬元。聯合報系資料照
交通部長陳世凱今接受媒體專訪時表示，行人走在斑馬線上被車撞傷或撞死是「國恥」，今年會修法祭出更嚴厲罰則，未禮讓行人重罰3.6萬元。聯合報系資料照

行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通是個死亡，等於每天都會有1人喪命，交通部長陳世凱今接受媒體專訪時表示，行人走在斑馬線上被車撞傷或撞死是「國恥」，今年會修法祭出更嚴厲罰則，除肇事致死重罰3.6萬元外，肇事致人重傷罰則也將從1.8萬元提高到3.6萬元，且吊銷駕照後，原本3年不得考照將提高為4到5年不得考領駕照。

根據交通部統計，2024年1月到12月交通事故，行人30日死亡366人，減少3.7%，為16年來新低，但今年仍頻傳行人遭撞事件，為加速擺脫行人地獄，交通部將鐵腕修法再加重罰則。

依照現行「道路交通管理處罰條例」規定，汽車未禮讓行人一律罰6000元，機車不停讓行人罰1200元；不停讓視覺功能障礙者，機車罰2400元、汽車罰7200元。

根據現行規定，未禮讓行人而肇事，可罰7200元至3萬6000元。交通部表示，現行罰則對於部分駕駛來說，可能不足以發揮嚇阻作用，若能加重懲處，對多次違規或嚴重違規駕駛，祭出更長時間的駕照吊扣，甚至禁止短期內重新報考，將有助於提升駕駛對於行人安全的警覺心。

根據交通部規畫，將檢討肇事後的處罰，輕傷由7200元提高到1萬8000元，重傷或死亡一律以最高3萬6000元處罰；致人輕傷原吊扣駕照1年，檢討提高為1至2年；致人重傷或死亡，吊銷駕照3年原3年不得考領，提高為4至5年。

交通部長 行人地獄 駕照

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