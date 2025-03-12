九族推紫戀薰衣草 重現梵谷名畫圖案設計

3月春暖花開，九族文化村紫戀薰衣草登場，今年紫戀薰衣草主題為「邂逅梵谷」，除了以薰衣草和各種春天花卉設計為星空、向日葵等梵谷名畫，16日還會紫色情人節快閃活動，邀請夫妻、情侶參加、挑戰原住民背新娘的高難度動作。

九族文化村表示，紫戀薰衣草接力櫻花，成為九族春天花季主角，在水沙連歐洲花園以梵谷的名畫向日葵跟鳶尾花還有星空的圖案融入設計，西班牙海岸3樓的藝廊利用名畫去規畫為打卡熱點，除了有西班牙高第建築可以拍照打卡，梵谷的鳶尾花、向日葵、星空、杏花、咖啡座等的經典名畫可以融入，讓遊客可以融入畫中拍照打卡。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇說，這次花圃設計難度最高的地方在於如何用花卉重現梵谷名畫，無法用電腦計算，他站上梯子從高處拿著雷射筆指揮，由員工在地面跟花圃上面畫線、標記，再布置不同顏色花卉，形成向日葵、甚至梵谷人像，就像創作一幅幅超大的手繪畫作，是難得體驗也很有成就感。

想要欣賞薰衣草，可以搭乘全面升級的電動蒸汽小火車，穿越歐洲花園中爭奇鬥豔的花卉。花園的十字走道，布置歐式洋傘座椅、還有大鳥籠、花藝電話亭、鳶尾花、星空樓梯等景點，讓遊客感受歐洲的悠閒生活和庭園景觀。

配合「邂逅梵谷」主題，系列音樂會也將在15日揭幕，首場團體是台中非洲鼓樂團，分別在西班牙海岸還有歐洲花園演出，透過非洲鼓輕快鼓樂的呈現，為紫戀薰衣草增添動感浪漫節奏。