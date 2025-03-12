聽新聞
0:00 / 0:00
60歲男子狂瀉猛拉 竟加劇僵直性脊椎炎病情
一位近60歲的男子，因僵直性脊椎炎影響生活，雖然服用消炎藥物減少發炎症狀，但仍疼痛不止而進一步就診檢查。聯欣診所院長顏佐樺表示，經詳細問診後，發現該患者自小即有便秘與消化不良，且隨著年齡增長，無論是腸道不適還是僵直性脊椎炎，狀況皆無改善，且有日益加重趨勢。
顏佐樺指出，一般人對腹脹、腹瀉、胃酸逆流、便秘或惡心想吐等症狀抱持習以為常的態度，且因購藥方便，常依賴成藥緩解不舒服而輕忽了隱藏的疾病警訊。他強調，腸道是人體最大的免疫器官，約70%的免疫細胞集中在大腸、小腸；若長期消化不良，代表腸道功能受損或失衡，恐影響免疫系統運作。
腸道功能好壞與許多疾病有密切的關聯性，顏佐樺強調，現代人飲食精緻化，吃進大量高糖、反式脂肪、加工食品，再加上長期壓力與睡眠不足，易導致慢性發炎，腸胃問題首當其衝。而當發炎因子進入血液循環，增加全身慢性發炎風險，還可能引發關節炎、心血管疾病、糖尿病等。
發炎性的腸道疾病與免疫系統有關，例如僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、乾燥症等。如果經常有腸胃不適問題，顏佐樺建議，應安排檢查評估腸道健康狀況，包括消化功能、菌群平衡、發炎狀態、黏膜通透性與麩質敏感性，找出是哪個環節出了問題，才能對症下藥，而非自行吃藥緩解。
腸道檢查包含食物消化功能、腸道菌群功能、發炎狀態、腸道黏膜通透性、麩質敏感性。顏佐樺說，這套檢查透過糞便檢體檢，非侵入式檢驗、不需要複雜的預備步驟，方法安全又簡單，另根據檢測結果，給予個人化飲食調整建議。
除了前端的健康檢查，腸道保健有賴生活形態改善，可多吃富含纖維質與植化素的蔬果、避免精製糖攝取，維持腸道機能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言