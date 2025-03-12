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潘氏澎湖鱷化石回到澎湖 將在化石館亮相

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
潘氏澎湖鱷化石即將在澎湖化石館與民眾正式見面。圖／澎湖縣政府提供
潘氏澎湖鱷化石即將在澎湖化石館與民眾正式見面。圖／澎湖縣政府提供

潘氏澎湖鱷回到澎湖，將在澎湖化石館與民眾正式見面。澎湖縣陳光復今天親自前往化石館，視察相關籌備進度，並指示文化局完善展館設施，力求4月底完工，以利在花火節前及配合故宮展同期開展，讓更多鄉親與遊客有機會一睹這世界級珍貴化石的風采。

潘氏澎湖鱷化石2006年在西嶼鄉內垵村發現，隨後送往台中科博館進行修復與裝架。經過研究，潘氏澎湖鱷的化石可追溯至1500萬至1700萬年前的中新世中期，與澎湖水道動物群的化石相比，屬於截然不同的時空背景。這是目前台灣發現的最古老脊椎動物化石，具有極高的科學價值。

陳光復說，潘氏澎湖鱷化石去年10月回到澎湖，為了讓這件珍貴的遠古生物化石擁有舒適的展示空間，並為民眾和外地遊客提供良好的參觀環境，縣府正全力籌備，確保展館設施完善，讓更多人有機會深入了解澎湖的地質歷史及珍貴的化石資源。

澎湖群島擁有悠久的開發歷史，除發現粗繩紋陶代表的新石器文化外，考古學者也在澎湖水道發掘出大量脊椎動物化石。陳光復表示，在他第一任任內，便將原本的科學館活化為化石館，系統性地展示歷年徵集的珍貴化石文物。

陳光復說，此次潘氏澎湖鱷化石重回原生地展示，無疑是一場歷史與當下交會的文化盛事。縣府希望藉由此次展出，讓民眾更加了解澎湖在自然史上的重要地位。

潘氏澎湖鱷化石2006年在西嶼鄉內垵村發現，隨後送往台中科博館進行修復與裝架，去年10月回到澎湖。圖／澎湖縣政府提供
潘氏澎湖鱷化石2006年在西嶼鄉內垵村發現，隨後送往台中科博館進行修復與裝架，去年10月回到澎湖。圖／澎湖縣政府提供

化石 澎湖縣 陳光復

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